Çernobil kırlangıçları da vurdu

T24

Çernobil'deki doğal hayat üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, nükleer patlamadan beri bölgede memelilerin sayısının azaldığını ortaya koydu. Pek çok hayvan türünde de tümörler saptandı.Nükleer santralin etrafındaki bölgede hayvan türleri üzerinde yapılan, 3 yıldan fazla süren araştırmada, nükleer kirliliğin biyoçeşitlilik üzerindeki "önemli etkisi" üzerine önemli kanıt sağladığı belirtildi.Projeyi, Güney Carolina Üniversitesi'nden Prof. Timothy Mousseau ve Paris-Sud Üniversitesi'nden Dr. Anders Moller yürüttü. Araştırmanın sonucu, Ecological Indicators dergisinde yayınlandı.