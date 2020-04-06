Çernobil'in etrafında yangın sonrasında radyasyon seviyeleri 16 katına çıktı

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Ukrayna, dünyanın en büyük nükleer kazasının yaşandığı Çernobil'in etrafındaki yasaklı bölgede çıkan bir orman yangını sebebiyle radyasyon seviyesinde ciddi bir artış yaşandığını duyurdu.

Ukrayna'nın devlet ekoloji inceleme servisinin başındaki Yegor Firsov, "Kötü haberler var: Radyasyon yangının merkezinde normalin üstünde" dedi.

Facebook'tan yapılan açıklamanın altında yer alan videoda Geiger sayacının radyasyon oranının normalin 16 kat üzerinde olduğunu gösterdiği görülüyor.

Firsov, orman yangınının 100 hektarlık alanı yaktığını ifade etti.

Kiev, Çernobil güç santralini çevreleyen ormanlık alandaki yangını durdurmak için pazar günü 2 uçak, bir helikopter ve 100 itfaiyeci görevlendirdi.

Pazar günü acil durum hizmetleri havada bir radyasyon artışı gözlemlemediklerini ifade etti. Ancak cumartesi günü yapılan açıklamada havadaki radyasyon seviyeleri sebebiyle itfaiyelerin yangına müdahale etmekte zorlandığını açıklamıştı.