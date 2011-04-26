Çernobil felaketi 25. yılında anılıyor

T24

Artan nükleer güvenlik endişesi

1986 yılında Çernobil nükleer santralindeki bir reaktör güvenlik kontrolleri sırasında patlamış, açığa çıkan radyasyon Avrupa'nın büyük bölümüne yayılmıştı.Kaza sonrasında Ukrayna, batı Rusya ve Belarus'ta yüzbinlerce kişi tahliye edilmişti. Santralin çevresindeki 30 kilometre çapında bir bölgeye girmek hala yasak. sonrası Sovyet mühendisler radyasyon sızıntısını sınırlamak için zarar gören reaktörü geçici olarak betonla kaplamışlardı.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geçen hafta yapılan bir uluslararası konferansta, zarar gören reaktörün etrafının gereken şekilde yeniden kapatılması için yardım sözü verilmişti. Hedeflenen 740 milyon euro'dan 550 milyonunun toplanmasıyla yeni bir kabuk dışında, tüketilmiş yakıt için bir depo oluşturulacak.Törenler kapsamında Rusya devlet başkanı Dimitri Medvedev'in de bugün Çernobil'i ziyaret etmesi bekleniyor. Yıldönümü törenleri, Japonya depreminde zarar gören Fukuşima nükleer santrali çerçevesinde nükleer enerjiye ilişkin kaygıların arttığı bir döneme denk geliyor. Fukuşima nükleer santralinin işletmesinden sorumlu Tepco şirketi, santralden sızan radyasyonla ilgili bilgileri kamuyla yeterince hızlı bir biçimde paylaşmadığı için eleştiriliyor.Sovyet yetkililer de kazayı ilk bir kaç gün gizli tutmuştu.Rusya devlet başkanı Medvedev, nükleer felaketler söz konusu olduğunda daha şeffaf olunması gerektiğini söyledi.Medvedev, "Modern devletler Çernobil'de yaşananlardan ve Japonya'daki trajediden ders almalı ve insanlara doğruyu söylemenin gerekliliğini fark etmeli" dedi.Hafta başında ise Fransa ve Almanya'da toplanan binlerce kişi nükleer karşıtı gösteriler düzenledi. Göstericiler, Fransa ve Almanya'nın nükleer santrallerini kapatmasını talep etti.