CERN'i bıraktı Ören'de kafe açtı

CERN’de 10 yıl boyunca bilimsel çalışmalara katılan, parçacık fiziği üzerine doktorasını tamamlayan Sinem Şalva, memleketi Balıkesir’e döndü ve bilim-sanat-felsefe çalışmaları için Ören'de kitap kafe açtı.

BirGün'ün haberine göre, bilim ve felsefeyi memleketine taşımak için kitap kafeyi kısa süre önce yazar Serkan Kılıç ile birlikte açan Şalva, yeni çıkan kitaplar ile sahaf kitaplarını buluşturuyor.

Kılıç ve Şalva’nın ilk hedefi de CERN deneylerinde aktif çalışan ‘ART’ grubu ile ortaklaşan çocuklara yönelik hazırlanan ‘Evren nedir?’ konulu kitapçığı Türkçe’ye kazandırmak.

Aynı zamanda CERN’i ilk ve tek felsefe kulübünün kimi çalışmaları açılan kitap kafede devam ettirilecek. Kılıç ve Şalva bu doğrultuda ‘Körfez Felsefe ve Edebiyat Platformu’ ile hem akademi dünyasına hem de yakın çevrede ilgili kurum, kuruluş ve kişilere ulaşarak çalışmalarını duyurmaya başladı.

Daktilolar, gramofonlar...

Bünyesinde sadece kitap bulundurmayan bu kitapçı kafede Retro daktilolardan gramofonlara, gözlüklerden fotoğraf makinalarına kadar birçok özel parçayı bünyesinde bulmak mümkün. Tüm yurtdışı seyahatlerinde ilk gittikleri yerin kitapçılar olduğunu ve oralarda uzun vakitler geçirerek nadide kitaplar bulduğunu belirten Sinem Şalva, önümüzdeki zamanlarda birçok Avrupa kentinden topladıkları kitapları Türkiye’ye getirip, Sir Bookstore bünyesine ekleyeceklerini belirtti.

Çalışmalarını anlatan Sinem Şalva, “SIR Bookstore faaliyet ve calismalari yayin evi ve akademi kurmak uzerine devam edecektir” dedi.