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Bilim / Teknoloji

'CERN'e üyelik konusunda çalışıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e üyelik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

20 Ekim 2008 03:00

Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (LCH) işletmeye alınması törenine katılmak üzere İsviçre'ye giden Bakan Güler, Atatürk Havalimanında, merkezi İsviçre'de bulunan CERN tarafından gerçekleştirilen deneyin devamının, bakanlara, devlet başkanlarına yapılacak bir sunumla tanıtılacağını ifade etti.

Türkiye'nin CERN'e gözlemci olarak katıldığını hatırlatan Güler, şunları söyledi:
"Ayrıca CERN'e üyelik çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla oraya üniversiteler ve bakanlığımızdan oluşan bir heyetle katılıyoruz. Burada proton hızlandırıcısının açılışı yapılacak. Bu arada, Türkiye de kendi hızlandırıcısını kurma çalışmalarında... Ama bu protondan daha farklı bir hızlandırıcı... Tüm bu çalışmalar için 9 kişilik heyetle İsviçre'ye gidiyoruz."

Güler ve beraberindeki heyet daha sonra, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 10.20'de İsviçre'ye hareket etti.

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