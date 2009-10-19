CERN'e gelecek zamandan sabotaj yapılıyor

Japon ve Danimarkalı iki fizikçi, CERN'nin inşa ettiği 'Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın kendi geleceği tarafından sabote edildiğine inanıyor.



Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’nün (CERN) inşa ettiği, dünyanın en büyük ve en pahalı fizik deneyi ‘Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın “dünyanın sonunu getireceği, zaman yolculuklarına imkân tanıyacağı” öne sürülüyordu. İki fizikçi ise çarpıştırıcıyla ilgili daha tuhaf bir teori ortaya attı.





İki fizikçi açıkladı

Danimarka'daki Niels Bohr Enstitüsü’nden H. Bech Nielsen ve Japonya’daki Yukawa Fizik Teorisi Enstitüsü’nden Masao Ninomiya tarafından yazılan ve fizik sitesi arXiv.org adresinde yayımlanan iki farklı makaledeki teori şöyle: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın çalışmalarında araştırmaları sonuçsuz bırakan olaylar talihsizlik değil. Çarpıştırıcı geleceği tarafından sabote edildi.





Dünya için...

Araştırmanın gelecekteki güçler tarafından engellendiğini iddia eden iki fizikçi, bu durumun dünyayı korumak adına yapıldığını da söylüyor. Dr. Nielsen ve Dr. Ninomiya’nın talihsizlik olduğuna inanmadığı olaylar, 1993’te başlıyor. O yıl, ABD’de yürütülen benzer bir proje iptal edilmişti. 2008’de çalıştırılan “Hadron Çarpıştırıcısı” ise iki mıknatıs arasındaki bağlantının kopması sebebiyle kapatılmış ve 1 yılı aşkın süre kapalı kalmıştı. Çarpıştırıcı aralıkta çalıştırılacak ve komplo teorileri test edilebilecek.