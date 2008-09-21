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Yaşam

CERN'de helyum kaçağı korkuttu

Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de evrenin yeniden oluşumunu canlandıracak deney, "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" soğutma sistemindeki arıza nedeniyle durdu

21 Eylül 2008 03:00

İsvşçre-Fransa sınırındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de evrenin yeniden oluşumunu canlandıracak deney, "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" (Large Hadron Collider-LHC) soğutma sistemindeki arıza nedeniyle durdu.

Evrenin ilk anına yolculuk

Büyük deneyde görev yapan Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Gülşen Önengüt, soğutma sisteminden tünele büyük çapta helyum kaçağı gerçekleştiğini belirtti. Önengüt, bunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ilk çarpışmaların ertelenmesi anlamına geldiğini vurguladı. 10 Eylül’de çalışmaya başlayan LHC’de meydana gelen soğutucu arızasının nedeni araştırılıyor. CERN’ün internet sitesinde yapılan açıklamada, problemin yüksek akımda muhtemelen erimiş, mekanik arızaya yol açan iki mıknatıs arasındaki hatalı elektrik bağlantısı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

İki aya ihtiyaç var

CMS dedektöründe görev yapan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Erhan Gülmez de LHC’de yaşanan aksaklığın giderilmesi için mıknatısların oda sıcaklığına getirilip ardından yeniden eksi 271 derecede soğutulacağını açıkladı. Prof. Gülmez "Helyum gazı süper iletken mıknatısların çalışması için gerekli. Bu arızanın giderilmesi için bölgedeki mıknatısların oda sıcaklığına getirilmesi, sorununun ne olduğunun incelenmesi ve giderilmesi daha sonra da tekrar soğutulması için tahminen iki aya ihtiyaç var" dedi.

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