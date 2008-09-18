CERN'de elektrik arızası; deney durduruldu

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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) çalıştırılan parçacık hızlandırıcısı, elektrik arızası yüzünden bugün durduruldu. CERN sözcüsü, yerin 100 metre altındaki 27 km'lik dairevi tünelin soğutma sisteminin elektrik arızasından etkilendiğini bildirdi.Sözcü, AFP muhabirine "Bu çok karmaşık bir aygıt; deneme sürecindeyiz, böyle arızalar normal" dedi ve arızanın gün içinde giderilebileceğini ve sistemin tekrar çalıştırılacağını söyledi.Bir hafta önce çalıştırılan "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" adlı dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısında, proton huzmeleri ışık hızına yaklaştırılarak çarpıştırılacak ve çarpışma sonucu mikrosaniyeler içinde ortaya çıkıp kaybolacak parçacıklar incelenerek madde ve kainatın sırrı aydınlatılmaya çalışılacak.