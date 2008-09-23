Cern'de bahara kadar ara

Maddenin yapı taşlarını anlamayı amaçlayan deneylerin yapıldığı dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı tüneli Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, onarımlar ve kışın planlanan ara nedeniyle bahara kadar kapalı kalacak.

Cern sözcüsü James Gillies bugün yaptığı açıklamada, açıklanan onarımın planlanandan uzun süreceğinin anlaşıldığını, ardından da kasımda planlanan olağan kış dönemi kapatmasının devreye gireceğini belirtti.

Arızalanan tünelde uzmanların onarıma başlayabilmeleri için, ısının mutlak sıfır düzeyinden olağan düzeylere yükseltileceğini belirten sözcü, bu ısınma sürecinin haftalar alacağını belirtti.

Sözcü, onarımın ardından deneylere başlanması için çarpıştırıcının yeniden soğutulmasının gerekeceğini, soğutmanın da en az 1 ayı bulacağını, dolayısıyla onarımlar nedeniyle Kasım'ın ortalarına kadar kapalı kalacağını kaydetti.

Sözcü, Kasım ortasında da olağan kış arasının başlayacağını ifade etti. Sözcü, deneylerin bu nedenle ancak gelecek baharda başlayabileceğini sözlerine ekledi