CERN projesine 2 ay mola

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) çalıştırılan parçacık hızlandırıcısındaki arızanın, önceden düşünülenden daha kötü zarar gördüğü ve en az iki ay işlemleri durduracağı belirtildi.
CERN Sözcüsü James Gillies, uzmanların, başladıktan kısa bir süre sonra işlemleri durduran hasarı tespit etmek için "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı"na (LHC) indiğini kaydetti. >>> CERN'de elektrik arızası; deney durduruldu>>> 10 soruda büyük patlama
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Arızalanan bölümün, mutlak sıfır noktasında iyice ısıtılması gerekeceğini, böylece tamir edilebileceğini belirten Gillies, CERN'in tamiratı yapmak için yeni parçacık hızlandırıcısını kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Aşırı soğutulmuş helyum sızıntısı
Gillies, "muazzam makinedeki iki mıknatıs arasındaki hatalı elektrik bağlantısı nedeniyle aşırı soğutulmuş helyumun sızdığını" belirtti.
Fransa-İsviçre sınırında, Cenevre yakınlarında yerin 100 metre altında 27 kilometrelik dairevi bir tünel olarak inşa edilen LHC adlı dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı bir hafta önce çalıştırılmıştı.
LHC ile yapılan deney, 13,7 milyar yıl önce meydana geldiği düşünülen "Büyük Patlama"dan hemen sonraki kainatın başlangıç şartlarını oluşturarak, maddenin sır perdesini aralayabilmeyi amaçlıyor.