CERN: Dünya aslında olmamalı!

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda, "Dünyada var olan her maddenin anti maddesinin de olduğu, bu nedenle dünyanın aslında var olmaması gerektiği" ifade edildi.

Habertürk'ün İndependent'ten aktardığı habere göre, CERN araştırmacıları tarafından "Dünyanın var olması" üzerine bir rapor yayınlandı. Dünyanın en seçkin bilim insanları tarafından yayınlanan raporda, "Var olan bütün maddelerin anti maddesinin de olduğu" ifade edilerek, bu sebepten dolayı dünyanın kendisini yok etmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Evrenin kendisini neden yok etmediğini bilmiyoruz" notu düşülen raporda, bilimin tümevarım sonucuna göre bu sonucun çıktığı belirtildi.

"Bir yerde asimetri olmalı"

"Evrende, standart modele göre, eşit miktarlarda madde ve anti madde bulunuyor. Maddenin ve anti maddenin evrenin hala neden etrafında olduğunu açıklayan bazı farklılıklar arıyoruz. Ancak, farklı kütleleri, elektrik yükleri veya başka şeyleri olan çeşitli olasılıklar denedik ancak hiçbir fark bulamadık" ifadesini kullanan araştırmanın başındaki isim olan Christian Smorra, "Bütün gözlemlerimiz, madde ve anti madde arasında tam bir simetri buluyor, bu nedenle evren aslında mevcut olmamalı" açıklamasında bulundu.

Asimetrinin bulunduğu yerin var olması gerektiğini belirten Smorra, "Biz sadece farkın nerede olduğunu anlamıyoruz. Simetri kırılmasının kaynağı nedir? Bunu arıyoruz" dedi.