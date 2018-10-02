CERN cinsiyetçi bulunan sunumu kaldırdı, bilim insanı ile ilişiğini kesti

Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN), 26-28 Eylül tarihlerinde bünyesinde düzenlenen 'Yüksek Enerji Teorisi ve Cinsiyet' adlı seminerde tepki çeken cinsiyetçi içerikli sunumun veri tabanından kaldırıldığını ve söz konusu sunumu hazırlayan bilim insanı ile ilişiğin kesildiğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre, yüksek enerji fiziği ve kozmoloji alanlarındaki gelişmelerin ve bu alanlarda çalışma yapan akademisyenler arasında cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin masaya yatırıldığı seminerde 38 farklı sunum yapıldı.

CERN tarafından pazartesi günü yapılan bilgilendirmede, tepki gören sunumun ileri derecede rencide edici bulunduğu ve sunum ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu sunumun, kurumun arşivlerinden ivedilikle kaldırıldığı ve sunumu yapan bilim insanının CERN ile her türlü ilişkisinin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, CERN'de her türlü inanç, cinsiyet ve cinsel eğilime eşit şekilde yaklaşıldığı ve çeşitliliğin kurumun temel değerlerinden biri olduğu vurgulandı.