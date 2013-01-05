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Dünya

CERN çalışmalarına 2015'e kadar ara verdi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), çalışmalarına 2 yıl ara vereceğini açıkladı

05 Ocak 2013 10:12

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, 'Büyük Patlama'dan sonraki ortamı canlandırabilmek için gerekli enerji seviyesinin artırılması amacıyla çalışmalara ara vereceğini duyurdu.
 
Dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), çalışmalarına 2 yıl ara vereceğini açıkladı.

CERN'in, çarpıcı keşifler yapılmasını sağlayacak, yüksek enerji seviyesine ulaşmak amacıyla 2 yıl süreliğine araştırmalarına ara verdiği belirtildi.

CERN İletişim Direktörü James Gillies, 10 milyar dolarlık proton çarpıştırma deneyine 2015 yılının başında yeniden başlanmasının, ilginç olaylar gözlemlenmesini ve sır perdelerinin daha fazla aralanmasını sağlayacağını söyledi.

Gillies ayrıca, İsviçre ve Fransa sınırında bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın Mart ayında, yaklaşık 14 milyar yıl önce yaşanan Büyük Patlama'dan sonraki ortamı canlandırabilmek için gerekli enerji seviyesinin artırılması amacıyla çalışmalara ara vereceğini kaydetti.

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