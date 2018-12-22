Çerkezköy'de yaralı bulunan köpek Avcılar'a getirildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde bir aracın çarptığı sanılan sokak köpeğini yol kenarında çırpınırken gören kadın, onu İstanbul Avcılar’daki Veteriner Fakültesi Hastanesi’ne getirdi.

Bir tekstil firmasında çalışan, adının yazılmasını istemeyen bir kadın sabah işe giderken yolun hemen yanında yerde çırpınan bir köpek olduğunu fark etti. Bir tanıdıklarından yardım isteyen kadın, köpeği veterinere götürdü. Veteriner, köpeğin bacaklarında kırık olduğunu belirterek, onun Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’daki Veteriner Fakültesi Hastanesi’ne götürülmesini önerdi. Kadın, yaralı köpeği otomobille 89 kilometre uzaklıktaki Avcılar’a getirdi. Çekilen filmlerde 3 bacağında kırıklar tespit edilen köpeğe ilk müdahale yapıldı. Kazanın da etkisiyle sedyede oldukça sakin görünen köpeğin önümüzdeki günlerde ameliyata alınması bekleniyor. Yaralı köpeği İstanbul’a getiren kadın, “Onu bu halde bırakamazdım” dedi.



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