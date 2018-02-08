Çerkezköy'de terör propagandasına 1 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medyada, Afrin\'de süren \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirip, terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1\'i tutuklandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemeleri sonucunda, Zeytin Dalı Harekatı\'na yönelik, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen M.D. ve İ.S. Kızılpınar Mahallesi\'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.