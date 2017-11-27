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Çerkezköy'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyere çarptı

27 Kasım 2017 15:30

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyere çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çerkezköy- İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde gece meydana geldi. Özver Akbaba, kullandığı 37 ET 196 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Akbaba ile yanında bulunan arkadaşı Ferit İbiş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki yaralanın hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili  soruşturma sürüyor.

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