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Çerkezköy'de gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H

27 Ağustos 2018 15:43

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A.E. tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu H.A.E.\'yi Kızılpınar Mahallesi\'nde kaldığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el kondu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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