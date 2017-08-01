Çerkezköy’de araziye kimyasal atık gömenlere suçüstü

Bir çok sanayi tesisinin bulunduğu Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde araziyi kepçe ile kazarak kimyasal atık gömen 2 kişi, jandarma ve belediye zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, gömülmek istenen kimyasallardan incelenmek üzere numune alarak soruşturma başlattı.

Çerkezköy Belediyesi itfaiyesine, Veliköy Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi çevresinde doğaya kepçe ile kazılarak kimyasal madde gömüldüğü ihbarı üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Jandarma ve zabıta ekipleri bölgeye operasyon düzenleyerek toprağı kepçe ile kazarak kimyasal atık maddeleri gömen 2 kişiye açılan alanı kepçe ile kapatırken yakaladı. Ekipler, açtıkları çukura kimyasal atık madde gömüldüğünü belirledi. İki şüpheli gözaltına alınırken, haber verilen Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri alana özel bir laboratuarla gelerek numune aldı.

Araziye boşaltılan kimyasallardan alınan örnekler incelenmek üzere analize gönderilirken, çevreye bırakılan maddenin kokusu nedeniyle ‘arıtma çamuru’ olduğu üzerinde duruluyor. Yetkililer, bu tür kimyasalların toprak ve suya bırakılmayacağını, kimyasalın türüne göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kriterlerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, olayın zabıtaya gelen ihbar üzerine ortaya çıktığını belirterek, “Zabıta ekiplerimiz ile jandarma ekipleri şahısları gözaltına alıp olayla ilgili tutanak tutmuş, cezai işlem uygulanmıştır. Şu anda kimyasal atıktan numune alındı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili çalışmasını sürdürüyor” dedi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.