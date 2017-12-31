Çerkezköy Termik Santrali'nin yeri değiştirildi; 250 bin ağaç tehlikede

İstanbul ile Tekirdağ’ın sınırındaki verimli tarım ve orman arazileri üzerinde kurulması planlanan Çerkezköy Termik Santrali’nin yeri değiştirildi. Projenin dışına çıkarılan Silivri’nin 4 milyon 850 bin metrekarelik ormanı kurtuldu ancak Çerkezköy’ün 3 milyon metrekarelik meşelik ormanı termik santral tehdidi altına girdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talebiyle Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Trakya bölgesinde kurulması planlanan yerli kömüre dayalı Çerkezköy Termik Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27 Ekim 2016'da İstanbul'un 100 binlik Çevre Düzeni Planı'nı değiştirmişti. Değişiklik ile Silivri'nin 4 milyon 850 bin metrekarelik ormanlık arazisi imara açılarak “enerji üretim alanı” ilan edilmişti. Toplam 5 milyon 450 bin metrekarelik alana yapılacak santral için Tekirdağ Çerkezköy'deki 600 bin metrekarelik tarım ve orman arazisi de “Enerji Üretim Alanı” olarak düzenlenmişti. Bu plan değişikliklerine ve verilen acele kamulaştırma kararlarına karşı açılan davalarda Danıştay yürütmeyi durdurma kararları verdi. Bunun üzerine santralin yeri değiştirildi.

Eski plan geri döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çerkezköy Termik Santrali'nin koordinatlarını değiştirince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul 100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliği 17 Ekim 2017'de iptal etti. İptal kararı için hazırlanan plan değişikliği de 29 Aralık günü askıya çıkarıldı. Askıya çıkan plan değişikliği raporunda Silivri'deki yaklaşık 4 milyon 850 bin metrekarelik alanda, plan değişikliği öncesindeki arazi kullanım kararlarına dönülerek “orman alanı” ve “ağaçlandırılacak ormanla ekolojik olarak bütünleştirilecek alan” düzenlemesi yapıldığı kaydedildi. Bu değişiklik ile Silivri, Çerkezköy Termik Santrali projesinin dışında kaldı.

Çerkezköy'ün meşe ormanı tehdit altında

Ancak şimdi santralin tamamı Silivri'nin komşusu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alana kurulacak. Kamuoyunun tepkisine neden olan santral projesine karşı hukuki mücadele başlatan Greenpeace'in Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, “Trakya'da, Ergene havza koruma planı ile başlayan, Trakya'nın su kaynaklarını, çevre yaşamını ve tarımsal alanlarını korumacı yaklaşım, kömürlü termik santral uğruna terk ediliyor” diyerek tepki gösterdi.

250 bin ağaç kesilir

Termik santral için ilk yer değişikliğinin geçtiğimiz ekim ayında Çerkezköy'de yapıldığını anlatan Bayram, “Santralin inşası için belirlenen yerde tarım alanları ile birlikte Çerkezköy Belediyesi'ne de ait bir arazi bulunuyordu. İnşaat için acele kamulaştırma kararı çıkarılmıştı. Çerkezköy Belediyesi, acele kamulaştırma kararının iptali için Danıştay'a yaptığı başvuruda yürütmeyi durdurma kararı alındı. Kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da projenin yerini değiştirip Çerkezköy'ün Pınarça ile Safaalan mahallelerinin arasındaki ormanlık alana kaydırdı” dedi. Şimdi santralin tamamının bu alanda yapılacağını kaydeden Bayram “Burası da 3 milyon metrekarelik meşe ormanı kapsıyor. Proje hayata geçirilirse kömürlü termik santral için en az 250 bin ağacın kesilmesi gündemde” uyarısı yaptı.

Trakya'nın verimli arazileri üzerinde kurulacak termik santrale karşı geçen kasım ayında binlerce kişi “Sessiz ölüme hayır” sloganı ile miting düzenlemişti.