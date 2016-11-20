Çerkez Ethem'in torunu Güner Kuban: Türk iş adamı donduruldu; ben de kendimi donduracağım

Dünyadan 200’e yakın cansız vücut, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde tekrar diriltilecekleri gün umuduyla donduruldu. Türkiye’den ilk başvuruyu yapan isim olan Güner Kuban, “Türkiye’de dondurulmak isteyen 14 kişi var. Biri ünlü bir işadamıydı. Ölür ölmez müdahale edildi, vücudu Amerika’ya gönderildi. Boş tabut içinde gömüldü” dedi.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, mahkemenin verdiği onay sonucu vücudunu dondurma kararı alan14 yaşındaki kanser hastası Ingiliz kızın, vücudu dondurulacak. Kanserin tedavisi bulunana kadar donmuş şekilde bekletilecek olan ve ismi açıklanmayan kız, mücadele ettiği kansere tedavi bulunduktan sonra yeniden hayata döndürülecek.

Ancak yaşayıp yaşamayacağı belirsiz. Tüm dünyadan 200’e yakın cansız vücut, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 decede dolduruldu, tıbbın ilerleyip kendilerini yeniden dirilteceği günü bekliyor. Türkiye’den dondurulmak için başvuran 15 kişi bulunuyor. Bunlardan biri de Çerkez Ethem’in torunu Güner Kuban.

14 yaşındaki kızın dondurulacağı şirket Kuban’ın da sözleşme imzaladığı; 1972’den bu yana vücut ve beyin dondurma hizmeti veren ALCOR şirketi. 1986’da ALCOR’un Türkiye temsilcisi olan ve dünyada ilk defa vücudunu canlı olarak dondurma sözleşmesi imzalayan Kuban, vücut dondurma işleminin yeni olmadığını, uzun yıllar denenen ve bilimsel çalışma alanı oluşturduğunu anlattı.

Kuban, “Amerika’da yaşadığım 1980’li yıllarda ALCOR şirketinin Türkiye temsilciliğini yaptım. 1986’da ALCOR’la vücu dunu dondurma sözleşmesi imzalayan ilk Türk oldum” dedi.

"İş adamının boş tabutu gömüldü"

Bu sözleşmenin ardından 1986 yılında Türkiye’den 14 kişinin daha aynı sözleşmeyi imzaladığını belirten Kuban, bir Türk iş adamının dondurulduğu bilgisini de verdi:

Onlardan biri Türkiye’nin çok yakından tanıdığı bir iş adamıydı. Cenazesi olduğunda boş tabut içinde namazı kılındı, ailesi tarafından mezara götürüldü, tabut gömüldü. Insanlar boş tabutun arkasından ağladılar. O süreçte ölür ölmez müdahale edildi, sonra vücudu Amerika’ya gönderildi.

Ben aynı zamanda dünyada ilk defa vücut canlıyken dondurma sözleşmesi imzalayan kişiyim. Dondurulan vücutların konulduğu kabinler çok dayanıklı. Doğal afetler, örneğin depremde enkaz altında kalmaya dayanıklı. Zarar görmüyorlar.”

"Mutsuz olduğumda donduracağım"

Çerkez Ethem’in torunu Güner Kuban, dedesiyle ilgili çalışmalar yoğunluk verdiğini ve Çerkez Ethem’le ilgili kitap yazdığını vurgularken şunları söyledi:

“Ben ‘happy end’ olarak adlandırılan mutlu ölüme inanıyorum. Şimdiye kadar mutlu yaşadım. Şimdi de mutluyum. Yürüyebiliyor, yüzebiliyor, okuyabiliyor ve yazabiliyorum. Bunlar beni mutlu ediyor. Okuyup yazamamaya başladığım zaman, mutsuz olduğum zaman Amerika’ya giderek kendimi donduracağım.”

"Vücut dondurmak 80 bin dolar"

Dünyada vücut dondurma işlemini yapan en ünlü 2 firma bulunuyor. ALCOR ve Cryonics Enstitüsü olarak bilinen firmaların yanı sıra insan dondurma teknolojisi üreten, sıvı ilaçları hazırlayan onlarca firma var.

2008’de Silikon Vadisi’ne kurulan Singularity Üniversitesi’nde bu teknolojinin gelişimi için Ar-Ge birimi de kurulmuş. ALCOR’da 148 kişinin vücudu, Cryonics Enstitüsü’nde 120 kişinin vücudu şimdiden dondurulmuş durumda. Bin 104 kişi de sadece ALCOR şirketiyle vücutlarının dondurulması için sözleşme imzaladı. 100’e yakın da evcil hayvan dondurulmuş durumda.

Güner Kuban, vücudunu dondurma sözleşmesi imzaladığı 1986 yılında tamamıyla vücudunu dondurmak isteyenlerden 80 bin dolar, sadece beynini dondurmak isteyenlerden ise 20 bin dolar talep edildiğini söyledi.

Kuban, “1980’li yıllarda ben Türkiye temsilcisi olduğum için sadece yüzde 10 karşılığı olan 8 bin dolar ödemiştim” dedi. Güncel rakamlara göre vücut dondurmak 80 bin, sadece beyin dondurmak 15 bin dolar.