'Çerkez Cengiz'in cezaevi konvoyu sahte çıktı

'Çerkez Çengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, bu sabah evine yapılan polis baskınında gözaltına alındı. Kamuoyunun, 100 araçla cezaevine uğurlandı" haberiyle tanıdığı Şıklaroğlu'yla ilgili İstanbul Emniye Müdürlüğü de "Kendini suç örgütü lideri gibi tanıtıp korku salmaya çalışan Ç.Ş. isimli şahıs operasyonda yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Şıklaroğlu bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Şıklaroğlu'nun evinden 1 adet kuru sıkı ve 1 adet tüfek çıktı. Şıklaroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şıklaroğlu adliyeye sevkedilirken, "Ben yanlış birşey yapmadım" dedi. Gazetecilerin "cezaevine girmediniz mi?" sorusuna ise, "Denetimli serbestim" yanıtını verdi.

Şıklaroğlu, Rusya'da yargılandığı davadan beraat ettikten sonra 2016'da Moskova'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda da oldukça kalabalık bir kitle tarafından karşılanmıştı.

Şirketlerinin telefonları çalışmıyor

Takvim'in haberine göre ise Şıklaroğlu'na ait olduğu öne sürülen biri Tuzla'da diğeri de Büyükçekmece'de olan şirketlerinin telefonlarının çalışmadığı görüldü. Şıklaroğlu ile ilgili olarak özellikle Rusya'da zengin sevgililerini dolandırdığı ve mağdur ettiği iddiaları ile hakkında çeşitli şikayetler olduğu iddia ediliyor. Cengiz Şıklaroğlu'nun hakkındaki suçlamalar nedeni ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de kaydı bulunduğu ortaya çıktı.