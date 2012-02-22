Çerkesler, Anasayal beklentileri için ilk kez çalıştay düzenliyor

Türkiye’nin ilk kez Çerkes Çalıştayı 25-26 Şubat tarihlerinde İzmit’te, Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek. Çerkes Hakları İnisiyatifi tarafından düzenlenen Çalıştaya siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler ve yazarlar katılacak.

Geçen yıl Ankara ve İstanbul’da ilk kez Çerkeslerin siyasal ve toplumsal taleplerini dile getirmek amacıyla mitingler düzenleyen Çerkes Hakları İnisiyatifi’nin üç temel hedefi şöyle açıklandı:

Nüfusu 3,5-4 milyon arasında değişen Çerkes nüfusu ana dilini giderek kaybetmekte. Nitelikli Çerkesçe konuşanların sayısı çok azalmış durumda. Bu yüzden devletten pozitif ayrım beklenmekte, ilköğretim okullarında Çerkesçe dil eğitimi derslerinin konulması talep edilmektedir.

TRT 6 ve TRT Arap örneğinde olduğu gibi devletten 7/24 yayın yapma imkânı sağlayacak bir kanalın tahsis edilmesi talep edilmekte, bu konuda maddi ve manevi destek beklenmektedir.

Ve Çerkes köy adlarının iadesi istenmektedir."

Bu konuda mitinglerin dışında defalarca hükümet yetkilileriyle görüşüldüğü, Çerkeslerin Anayasa’dan beklentilerinin iletildiğine dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Çerkesler, demokratik açılım vaadiyle hükümet tarafından gerçekleştirilen girişimleri desteklemekte, ancak Çerkeslere ve onların taleplerine ilişkin en ufak bir adım bile atılmamasını üzüntüyle karşılamaktadır.

Peş peşe düzenlenen çeşitli çalıştayların arasında bir Çerkes Çalıştayı’nın yer almaması da ayrıca Çerkes toplumunda bir kırgınlık yaratmıştır.

İşte bu yüzden Çerkes Hakları İnisiyatifi tek başına bir Çerkes Çalıştayı düzenleyip, akademisyenler ve yazarların yanı sıra siyasetçileri de kendi sorunları ve talepleri hususunda bilgilendirmeye yönelmiştir.

Çerkesler iftiralardan arınmış gerçek bir tarihle güçlü Türkiye’nin bir parçası olma isteğindedir. Ana dilini unutmamış, kültürel kimliğinin bilincinde Çerkeslerin bu ülkeye sunacağı katma değerin çok yüksek olacağını kabul etmek gerekir.”