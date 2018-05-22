Çerkes Sürgünü ve Soykırımı protesto edildi

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul,(DHA) ÇERKES Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 154. yılı dolayısıyla Taksim\'de anma yürüyüşü düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çerkes Sürgünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Orta Asya\'da 154 yıl önce yaşanan Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Türkiye\'de yaşayan Çerkesler tarafından unutulmadı. Çerkes Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen yürüyüşe Türkiye\'de yaşayan her yaştan Çerkes katıldı. 1864 yılında yaşanan sürgünü ve soykırımı protesto eden Çerkesler zaman zaman sloganlar attı. Galatasayar Lİsesi önünde yapılan anma töreninin ardından grup Rusya Konsolosluğu\'na kadar yürüdü.



\"21 MAYIS KARANLIĞI SİMGELER\"

Galatasaray Lisesi önünde yapılan anma töreninde konuşan Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş, Çerkeslere yapılan soykırımın kabul edilmesi gerektiğini belirterek, \"Bugün 21 Mayıs, bu tarih Kafkasya halkları için koyu bir karanlığı simgeler. Çünkü 21 Mayıs 1864, kılıç, top ve tüfek mermileriyle ağır bir soykırımdan geçirilen Çerkeslerin Kafkasya halklarının vatanlarından sökülüp atılarak, yok oluşa mahkum edildiği tarihtir\" dedi.



ERDOĞAN: BU HAZİN OLAYI UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Çerkes Sürgünü için yayımladığı mesaj Federasyon başkanı Nusret Baş tarafından okundu. Erdoğan mesajında, \"Çerkeslerin Ana vatanları Kafkasyadan sürülmesinin 154. sene-i devriyesinde hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmayacağız. Unutmadık\" dedi.



SÜRGÜN YOLUNDA YAZILAN AĞITLAR OKUNDU

Yapılan basın açıklamasının ardından, sürgün edilen Çerkeslerin ağıtları hep bir ağızdan okundu. Galatasaray Lisesi önünde yapılan anma töreninin ardından grup Rusya Konsolosluğu önüne çelenk koymak için yürüyüşe geçti. Çerkes bayrağı ve ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçen grup, \"Çerkesya Rus toprağı olmayacak\", \"Soykırımcı Rusya Çerkeslere hesap ver\" Yaşasın Çerkeslerin direnişi\", \"Soykırım insanlık suçudur\" şeklinde sloganlar attı.



ÇELENK BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Rusya Konsolosluğu\'nun önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Konsolosluğun 100 metre yakınında oluşturulan güvenlik koridoruna kadar yürüyen grubun konsolosluğa çelenk bırakmasına izin verilmedi.



BİR GRUP KONSOLOSLUĞA YÜRÜMEK İSTEDİ

Rusya Konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi alındığı görülürken, yürüyüşe katılan bir grup konsolosluğun önüne giderek çelenk bırakmak istedi. Emniyet yetkilileri ve Çerkes Dernekler Federasyonu yetkililerinin devreye girmesiyle grup ikna edildi. Anma yürüyüşünü tamamlayan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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