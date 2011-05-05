Ceren'i DNA testiyle bulacaklar

T24

'Teknik açıdan soru işaretleri var'

Deniz altında 3900 metrede bulunan ceset kalıntısının, hala koltuğa bağlı olduğu bildirildi.Uzmanlar, bu kadar süre su altında kaldığı için ağır zarar gören kalıntıların kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için DNA testi yapılacağını söyledi.Fransız kurtarma ekibinin mini denizaltılarla ve mekanik robotlar yardımıyla yaptığı çalışmalar sonucu, üç gün önce uçağın iki kara kutusu yüzeye çıkarılmıştı.Fransa hava kazaları araştırma dairesinden yapılan açıklamada, denizden çıkartılan kara kutuların fiziki durumunun “iyi olduğu” bildirilmişti.Araştırmacılar, kara kutunun, 1 Haziran 2009'da meydana gelen kazanın nedeninin anlaşılmasına yardım edeceğini umduklarını belirtti.Kazadan sonra bazı kurbanların vücutları su yüzeyine çıksa da, yolcuların çoğunluğunun hala denizin altında olduğu ifade edildi.Daha önceden yapılan açıklamada kurbanların sudan çıkarılması konusunda ailelerin görüşüne danışılacağı ifade edilmişti.Bütün ailelerin talebinin bu yönde olmasıyla çalışmalar başladı. Polis yetkilileri derin sularda gerçekleştirilen operasyonda “benzersiz ve çok karmaşık koşullar”ın söz konusu olduğu ifade edildi.Açıklamada, “Cesetlerin teknik olarak sudan çıkarılıp çıkarılamayacağı belli değil” denildi.Kazada, biri ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu olmak üzere, 228 kişi hayatını kaybetmişti.