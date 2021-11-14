Ceren Özdemir’in babası:  Bir bomba Ceren'in hayatını, bir bomba da Başak'ın hayatını aldı, kadın cinayetlerinin önüne geçmek için daha ne bekleniliyor?

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin yanında olduğunu söyledi. Kadın cinayetlerine tepki gösteren Özdemir, “Bir bomba Ceren'in hayatını, bir bomba da Başak'ın hayatını aldı, daha kaç kadın hayattan koparılacak? Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için daha ne bekleniliyor?” dedi.

Sabah gazetesinden Gül Kireklo’nun haberine göre, Özdemir, ”Yeter artık kadınlar öldürülmesin. Canımız daha kaç defa yanacak. Başak'ın öldürülmesi yaramızı bir kez daha kanattı. Başak'ın öldürülmesinde katil kadar ailesi de suçlu. Çocuk değil canavar yetiştirmişler. Ailesi de yargılansın. Bu katilin toplumda değil kapalı bir yerde tutulması gerekiyordu" diye konuştu.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Yürüyen bomba bunlar. Bir bomba Ceren'in hayatını, bir bomba da Başak'ın hayatını aldı. Bizim kızlarımızın suçu ne? Daha kaç masum kadın bu canavarlar yüzünden hayattan koparılacak?

"Artık yeter"

"Neden kadınlar öldürülüyor. Artık yeter. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için daha ne bekleniliyor. Başak'ın ailesi kızlarını yetiştirmek için ne mücadeleler vermişler. Ceren gibi o da pırıl pırıl bir genç kız. Biz kızlarımızın üzerine titrerken, bir ruh hastası katil gelip, bizim prenseslerimizi öldürüyor"

Cinayeti soğukkanlılıkla samuray kılıcıyla işlemiş bu canavar. Bu katil kadar ailesi de suçlu. Bir çocuk değil canavar yetiştirmişler. Bu canavarı topluma salmışlar

"Tedavi için sokakta değil, hastanede olmalıydı"

Tedavi görüyordu, hastaydı ile kurtulmasın. Tedavi için sokakta değil, hastanede olmalıydı. Kapalı yerde tutulmalıydı. Göz göre göre bu bombaları sokağa salıyorlar. İnfilak ederken, masum kızlarımızın canını alıyorlar.

Biz çocuklarımız topluma faydalı osun diye onları pırıl pırıl yetiştirdik. Sonra bir canavar gelip, masum kızlarımızı öldürüyor. Dayanılır bir acı değil. Ceren'in mezarına gittim. Ona dedim ki 'yavrum, senin gibi bir genç kızın daha bir canavar hayatını çaldı. Çok üzgünüm.' Sözlerin bittiği noktaya geliyoruz."