Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında dava: 4 yıl hapisle yargılanacak

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i görevi başında öldüren Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gölbaşı Savcılığı, Vahit Bıçak’ın şikâyeti üzerine kendisini sosyal medya üzerinden eleştiren İsmail Çolak adlı yurttaş hakkında dava açmıştı. Vahit Bıçak, söz konusu iddianameyi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımda, Çolak’ın nüfus kayıt bilgileri ile ikamet adresi de yer aldı. Bunun üzerine Çolak, Vahit Bıçak’ı savcılığa şikâyet etti.

ankaragazetecisi.com‘un haberine göre Gölbaşı Savcılığı, Vahit Bıçak hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Bıçak hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Bıçak’ın kişisel verileri, hukuka aykırı olarak yaymak suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası istendi. Bıçak iddianamede yer alan savunmasında, “Bana hakaret etmeleri nedeniyle bu durumdan vazgeçirmek için belirtilen iddianameye kendime ait sosyal medya hesabımdan paylaştım” dedi.

Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dava dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Adliyesi’ne gönderdi. Kararda, suçun işlendiği yerin Gölbaşı değil Çankaya olduğu belirtildi.

Ankara Barosu, Avukat Vahit Bıçak’a Ceren Damar davasında aileye karşı kullandığı ifadeler nedeniyle kınama cezası vermişti.