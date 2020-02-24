Ceren Damar davasında katile savcılıktan ilk ret

Akademisyen Ceren Damar cinayeti nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Hasan İsmail Hikmet’in, müşteki avukatlarına yönelik yaptığı şikâyetler sonuçlanmaya başladı. Hikmet’in duruşmayı takip eden stajyer avukat Y.G.’nin “Savunma hakkımı kısıtladı” gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna savcılık “İddialar soyut diyerek” takipsizlik kararı verdi.

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık avukat Vahit Bıçak’ın savunması ve açıklamaları tartışma yaratmıştı. Bıçak, 21 Şubat’taki duruşmada aralarında Damar ailesi, avukatları ve duruşma salonunda bulunan bazı izleyiciler dahil 250 kişi hakkında şikâyette bulunduğunu açıklamış ve şikâyetlerin devam edeceğini bildirmişti. Sanık Hikmet ve avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı şikâyetlerle ilgili savcılık kararını vermeye başladı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Soruşturma dosyasına göre sanık Hikmet, duruşmayı izleyen stajyer avukat Y.G. hakkında “Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Hikmet, suç duyurusunda, “Y.G.’nin hem kendisinin savunma hakkına müdahale ettiğini hem de avukatının savunma görevini yerine getirmesini engellediğini” iddia etti. Stajyer avukat Y.G. de yazılı olarak verdiği savunmasında “Ankara Barosu’nun TODAM görevlendirmesiyle duruşmada izleyici bölümünde duruşmayı takip ettiğini, duruşmaya herhangi bir dahlinin olmadığını, herhangi bir söz de almadığını” belirtti. Savcılık Hikmet’in şikâyetinde takipsizlik kararı verdi.

28 Ocak tarihli kararda, “Her ne kadar şüpheli hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatılmış ise de şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soyut iddia dışında delil elde edilmediği anlaşılmıştır” denildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hikmet’in, Damar ailesi adına davayı takip eden 26 avukat hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

TIKLAYIN - Ankara Barosu'ndan Vahit Bıçak için soruşturma kararı