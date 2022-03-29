Cercle Brugge kalecisi Miguel Van Damme, 3. kez yakalandığı lösemi nedeniyle yaşamını yitirdi

Belçika ekibi Cercle Brugge'de forma giyen 28 yaşındaki Miguel Van Damme, 3. kez yakalandığı lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

28 yaşındaki futbolcu, 2016'dan bu yana lösemiyle mücadele ediyordu. Üzücü haberi forma giydiği Cercle Brugges duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde bugün son derece zor bir gün." ifadelerine yer verildi.

Van Damme'ı anmak için Belçika-Burkina Faso maçından önce bir dakikalık saygı duruşu planlanıyor.