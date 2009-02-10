Çerçi’den sandalye açıklaması

Uyarıyla sandalyeden kalkan 85 yaşındaki Yağcılar'ın yerine oturan AKP Manisa Milletvekili Çerçi olayla ilgili açıklama yaptı.



Manisa Yağcılar Beldesi’nde hayırsever Nebahat Ölmezoğlu’nun yaptırdığı ilköğretim okulu açılışında, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın danışmanı Mehmet Büker’in uyarısıyla sandalyeden kalkan 85 yaşındaki Mehmet Yağcılar'ın yerine oturan AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi olayla ilgili açıklama yaptı. Çerçi, “Herhangi birinin yer vermesi konusunda bir telkininin olup olmadığını bilmiyorum. Vatandaşın kalkarak yer vermesine, kendisinin oturmaya devam etmesi yönünde, kalabalık ve gürültülü ortamda gerek elimle işaret ederek ve gerekse sözlü olarak söyledim. Vatandaşımız ısrarıma rağmen kabul etmeyerek, benim oturmamı istedi” dedi.



Yağcılar Beldesi’nde düzenlenen programa bir kaç dakika gecikmeyle katıldığını belirten AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, danışmanı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:



“Tören alanına 3-4 dakika gecikmeli geldiğimde resmi program başlamamış olmakla birlikte, çocukların halkoyun gösterileri sergilenmeye başlamıştı. Programa Yağcılar Kasabası'ndan ve civardaki sakinlerden oldukça yoğun katılımın olması sebebiyle, birçok vatandaşımız programı ayakta takip etmekteydi. Ben de 2-3 saniyelik refleksle boş yer olup olmadığına bakarak sağ tarafta ayakta beklemeye başladım. En sağ köşede oturan vatandaşımıza, herhangi birinin yer vermesi konusunda bir telkininin olup olmadığını bilmiyorum. Benim de ne yaşlı amcaya yer vermesi, ne de herhangi bir görevliye yer bulması konusunda bir talebim olmadı. Daha sonra vatandaşın kalkarak yer vermesine, kendisinin oturmaya devam etmesi yönünde, kalabalık ve gürültülü ortamda gerek elimle işaret ederek ve gerekse sözlü olarak söyledim. Vatandaşımız ısrarıma rağmen kabul etmeyerek, benim oturmamı istedi. Ben tekrar oturmasını söylememe rağmen, kabul etmeyerek, kalabalığın yanına geçerek programı izlemeye devam etti. Daha sonra oturma telkinlerime karşılık vermediği için boş olan sandalyeye oturdum.”



Açılış töreninde olmuştu



Manisa Yağcılar Beldesi’nde hayırsever Nebahat Ölmezoğlu’nun (83) yaptırdığı ilköğretim okulu açılışına gecikmeli katılan AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi için, protokol sırasına oturan belde sakinlerinden Mehmet Yağcılar (85) yerinden kaldırıldı.



AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın danışmanı Mehmet Büker’in uyarısıyla sandalyeden kalkan bastonlu Yağcılar’ın yerine Çerçi oturdu. Bursalı emekli öğretmen Ölmezoğlu’nun yaptırdığı ilköğretim okulunun açılışına, Arınç ve Çerçi’nin yanı sıda Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar, AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah Solmaz ve belde halkı katıldı.



Arınç’ın danışmanı işaret etti



Çerçi, Solmaz ile törene 10 dakika geç katıldı. Tören alanında konuklar için ayrılan sandalyelerde yer arayan Çerçi’nin yardımına Arınç’ın danışmanı Büker yetişti ve yanındaki sandalyede oturan Yağcılar’a eliyle işaret edip kalkarak milletvekiline yer vermesini istedi.

Yaşlı adam bu uyarı üzerine ayağa kalkıp, yerini başında bekleyen Çerçi’ye verdi. Çerçi, tören sonuna kadar sandalyede oturdu. Bastonuyla ayakta duran Yağcılar da yaklaşık bir saat süren törende yarım saat kalıp ayrıldı.

