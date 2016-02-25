Cerattepe'de maden şirketine yer teslimi yapıldı

Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki heyet dün Ankara’da Başbakan Davutoğlu ile görüşüp ‘hukuki süreç sona erene kadar maden şirketinin çalışma yapmaması’ kararı alınırken, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, maden şirketine tahsis edilen 77 bin metrekare alanın yer teslimini yaptığı ortaya çıktı.

İMC TV'nin haberine göre, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Cerattepe’de maden şirketine tahsis edilen 77 bin metrekare alanın yer teslimini yaptı.

Cerattepe bölgesine geçen hafta jandarma ve polis eşliğinde çıkarılan Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş’nin çalışanları iş makineleri eşliğinde şantiye kurmak için çalışma başlattı. Ancak Artvin Orman Müdürlüğü’nün şirkete ‘yer tahsis izni’ vermemesinden sonra maden şirketi Artvin Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin, ‘Yer tahsis izni’ işlemlerini geciktirdiğini ileri sürerek valiliğe şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen valilik de, aralarında Artvin Orman İşletme Müdürü Yusuf Soysal ile şef ve orman mühendislerinin de yer aldığı 4 kişi hakkında soruşturma açılmasını istedi. Yeşil Artvin Derneği de Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne ‘yer tahsis izni’ olup olmadığı yönünde dilekçeyle başvuruda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki heyetin dün Ankara’da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı ve ‘ hukuki süreç sona erene kadar maden şirketinin çalışma yapmaması’ yönünde kararın alındığı toplantının gerçekleştirildiği saatlerde, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü de maden şirketine yer tahsisi yaptı.

Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, maden şirketine 77 bin metrekare alanda maden arama ruhsatı için şantiye kurulması ve çalışma yapılması yönünde yer tahsisi işlemini gerçekleştirdi. Şirkete ilk etapta verilen 77 bin metrekare alanın yanısıra daha sonra da maden çıkarılması için 100 bin metrekare alan için de yer tahsis izni verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Artvin Orman Bölge Müdürü Sedat Ecevit, maden şirketine yer tahsisi yapıldığını doğrulayarak, “Maden şirketine yer tahsisini 17 Şubat tarihinde kağıt üzerinde yaptık. Dün de bölgeye çıkan ekiplerimiz arazide esas yer teslimini yaptı. Şu anda maden şirketinin yer tahsis izni var” dedi.

17 Şubat tarihinde Cerattepe için kağıt üzerinde yaptıkları yer tahsisi kararının Artvin Valisi Kemal Cirit’in talimatı üzerine kamuoyuna açıklanmadıklarını ifade eden Ecevit, “Orman Genel Müdürümüz bize ilk gün kamuoyuna açıklamamızı söyledi ama Vali beyin talimatı nedeniyle kağıt üzerinde yapılan yer tahsisi işlemini kamuoyuna açıklamadık” dedi

Cerattepe

20 yıldır madene karşı fiili ve hukuki mücadele yürüten Artvin halkı 21 Haziran 2015’ten beri tuttuğu nöbete güvenlik güçleri birçok kez saldırmıştı.

Dünyanın en zengin bitki örtülerinden birine sahip Cerattepe, Kafkasör Yaylası ve Genya Dağı’nda halk yıllardır yapılmak istenen altın, bakır, çinko, gümüş madenciliğine karşı mücadele ediyor.

Kafkasör Hatila Vadisi ve Çoruh Vadisi dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 25 karasal ekolojik bölgesinden biri.

Artvin’in tüm içme suları Cerrattepe’den geliyor. Yanı başında Hatina Milli Parkı, altında ise Kafkasör Turizm Koruma ve Geliştirme alanı var.

İzin istenilen 31,8 hektarlık alanın tamamı ormanlık alan. Proje sahasında kesilecek ağaç sayısı yaklaşık olarak 50.300 adet.

Bölgede ilk kez 1987’de sondajlar yapıldı. 90’lı yıllarda ilk galerinin açılması ile halk tepki gösterdi. 1995’te de Yeşil Artvin Derneği kuruldu.

2005’te maden ruhsatları iptal edildi. 2009’da Danıştay’ca onandı. 2012’de ise yeniden Cerattepe ve Genya’nın içinde olduğu alanlar Özaltın İnş. Tic.ve San. A.Ş.’ye verildi. Özaltın’ın Cengiz İnşaat adına bu ihaleyi aldığı ortaya çıkmıştı. Projeyi Cengiz Holding’in şirketi Et Bakır A.Ş. yürütüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında firma tarafından ikinci kez hazırlanan ÇED Raporu’nu onayladı. Ocak 2015’te Rize İdare Mahkemesi, bakır madeni projesinin ÇED olumlu kararını iptal etti. Bilirkişi raporunda “Maden ocağı faaliyete geçerse Artvin şehir merkezi yaşam alanı olmaktan çıkacaktır” demişti.

Ancak şirket iptal kararına rağmen bir kez daha ÇED olumlu kararı aldı. 750 kişinin imzasıyla bu rapora karşı da dava açıldı. 21 Ocak 2015’ten beri bölgede halk nöbet tutuyor. Bilirkişi heyeti 14 mart’ta keşif yapacak.

Cengiz Holding Akuuyu nükleer santrali, 3 havalimanı, Ilısu Barajı gibi birçok tartışmalı projenin ortaklarından.