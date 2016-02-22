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Mahkeme tutanağı: Cerattepe'de 50 bin 300 ağaç kesilecek

Cengiz Holding, daha önce yaptığı açıklamada 3 bin 500 ağaç kesileceğini duyurmuştu

22 Şubat 2016 14:47

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde kurulması planlanan altın ve bakır madeni için 50 bin 300 ağacın kesileceği ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; mahkeme tutanaklarında projeyle ilgili şu ifadeler yer aldı: "Proje sahasının tamamı, mülkiyeti devlete ait, verimli orman alanı içinde kalmaktadır. Projenin uygulanmasında kesilecek orman ağacı sayısı 50300 adet olarak belirtilmiştir. Tam kapalı ormandaki birim alanda bulunan ağaç sayısı dikkate alınıp, maden çıkarılmasında kapalı işletme yönteminin kullanılacağı, atık malzemenin depolanacağı ve çıkarılacak cevherin taşınmasında da mevcut yolların genişletilerek kullanılacağı dikkate alındığında kesilecek ağaç sayısının yaklaşık olarak doğru tespit edildiği sonucuna varılmaktadır." 

Cengiz Holding, daha önce yaptığı açıklamada 3 bin 500 ağaç kesileceğini duyurmuştu. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu da önceki gün “Artık birçok şey çevreye zarar vermeden yapılabiliyor. Biz yerin altından bunu çıkartacağız ama yerin üstüne zarar gelmeyecek. Bütün Artvinlilere ve çevrecilere sesleniyorum: Gelin bu iki prensipte anlaşalım. Çevreyi koruyacağız, yeraltı zenginliğimizi de ekonomimize katkı olarak sunacağız. Bu ikisi uzlaşmaz hedefler değil” diye konuşmuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yolu kapatmak için ağaç kesmişler. Hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekli cezayı vereceğiz" dedi. Cerattepe'de şu ana kadar tek bir ağacın kesilmediğini savunan Eroğlu,  "Ben madenciliğe karşı değilim; ama vahşi madenciliğe karşıyım. Çevreyi tahrip edilmeyecek şekilde madenlerin çıkarılması işlenmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Proje sahasının tamamı, mülkiyeti devlete ait, verimli orman alanı içinde kalmaktadır. Projenin uygulanmasında kesilecek orman ağacı sayısı 50300 adet olarak belirtilmiştir. Tam kapalı ormandaki birim alanda bulunan ağaç sayısı dikkate alınıp, maden çıkarılmasında kapalı işletme yönteminin kullanılacağı, atık malzemenin depolanacağı ve çıkarılacak cevherin taşınmasında da mevcut yolların genişletilerek kullanılacağı dikkate alındığında kesilecek ağaç sayısının yaklaşık olarak doğru tespit edildiği sonucuna varılmaktadır. 

 

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