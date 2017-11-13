Cerattepe'de 2.5 yıldaki tahribatı inceledi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe ve Genya bölgelerindeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele eden Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, şirkete yer tahsisi için bölgeye gelen heyetin yolunu kütükle kestikleri ve çevre mücadelesinin simgesi haline gelen alana 2.5 yıl aradan sonra yeniden çıktı. Bölgede tünel açıldığını, ağaçların kesildiğini ve hafriyat atıklarının ormana boşaltıldığını belirleyen Karahan, doğa tahribatına bir kez daha tepki gösterdi.

Cerattepe ve Genya bölgelerinde madencilik faaliyetlerine karşı 2.5 yıl önce bölgede nöbet tutan Yeşil Artvin Derneği üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri şirkete yer tahsisi yapmak için bölgeye geldiği sırada, kütükle barikat kurarak, yolu ulaşıma kapatmıştı. Cerattepe\'deki çevre mücadelesinin simgesi haline görüntülerin ortaya çıktığı alana 2.5 yıl sonra yeniden çıkan Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, bölgede oluşan doğa tahribatını yerinde gördü. Bölgede tünel açıldığı, ağaçların kesildiğini, tünel içi hafriyat atıklarının ormana boşaltıldığını ve çimento karışımlı suların çevreye gelişigüzel aktığını belirleyen Karahan, alanı fotoğrafladı.

KARAHAN: YAŞAM ALANIMIZ İÇİN SAVAŞ VERİYORUZ

Yaşam alanları için savaş verdiklerini ifade eden Karahan, \"2.5 yıl önce yer tespiti yapıldığını duyduğumuzda Artvin halkıyla kütüklü fotoğrafı çekildiğimiz yere gitmiş ve onları geri çevirmiştik. Biz mücadelemizden asla vazgeçmedik. Şu anda görüldüğü gibi çalışmalar başlar başlamaz doğa tahribatı başladı. Bunların geri çekilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Artvin halkı asla buna teslim olamaz. Biz yaşam alanımız için savaş veriyoruz. Yaşamımızı korumak zorundayız. Gelecek kuşaklara bırakmamız gereken bir dünya mirası var. Bunu mutlaka aktarmamız gerekiyor. Bizim başka bir derdimiz yok, o nedenle sonuna kadar mücadele edeceğiz\" dedi.

O ALANDA TÜNEL AÇILDI

Karahan, Cerattepe\'deki eylemlerde iş makinelerini bölgeye sokmamak için halk tarafından kütükle kurulan ve çevre mücadelesinin de simgesi haline gelen barikatın yer aldığı alanda tünel yapıldığı kaydetti. Karahan, \"2.5 yıl önce kütüklü fotoğrafın çekildiği yerin tam arkasında bulunan alana tünel açtılar. O bölge tamamen ormanlıktı, tünelden çıkan malzemeler o bölgeye atılmış. Bunun için kurumlara başvurduk ama ne yazık ki kurumlar \'Bir sorun yok\' diye cevap verdiler. Devletin, halkın bürokratlarının şirketin karşısında elleri ayakları bağlanıyor, hiçbir şey yapamıyor ve söylemiyor\" diye konuştu.

İKİ GÜN SÜREN EYLEM

Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde 15 Şubat 2016 tarihinde madencilik faaliyetlerinin planlanması üzerine Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde Artvin halkı eylemler yaptı. Çalışmalar kapsamında, şirket yetkilileri iş makinelerini Cerattepe\'ye çıkarmak istedi. Tepki gösteren Artvin halkı da araçlarıyla ve yola kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkmasına izin vermedi. 2 gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından yol açılarak iş makineleri Cerattepe bölgesine çıktı.



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