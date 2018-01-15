Cerattepe için topladıkları 40 bin imza ile Ankara'ya gidiyorlar

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı, Artvin Çevre Platformu üyelerinin başlattığı ve 1 ay süren imza kampanyası tamamlandı. Çevreciler topladıkları 40 bin imzayı yarın Ankara\'da TBMM\'ye teslim edecek.

Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı yaklaşık 25 yıldır çevre mücadelesi yürüten yöre halkı bir aydır başta Artvin olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Zonguldak, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, İzmir, Sakarya ve Sinop illerinde başlattığı imza kampanyasını tamamladı. Artvin Çevre Platformu adına toplanan yaklaşık 40 bin imza için Artvin’den otobüsle bugün yola çıkılacak ve aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’ın da yer aldığı bir grup yarın Ankara’da olacak. Toplanan imzalar, TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek.

\"SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAM HAKKI TEHDİT EDİLİYOR\"

Artvin Çevre Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ildeki güzel doğanın başta Cerattepe olmak üzere vahşi bir saldırı altında olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cerattepe yanında son zamanlarda verilen yüzlerce yeni maden ruhsatlarının Artvin’i yaşanması mümkün olmayan bir kent haline getireceği görülmektedir. Maden işletmeleri, taş ocakları, HES’ler ve yeşil yol gibi doğayı tahrip eden çalışmalar Artvinlilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit etmektedir. Doğayı, endemik türler başta olmak üzere, bir bütün olarak tehdit eden, insanların kültürlerine ve yaşam alanlarına kast eden, ekolojik sistemde onarılmaz yaralar açması bilim insanlarınca kanıtlanmış olan, ülkemiz ekonomisine getiri sağlamaktan çok şirketlerin kar sağlaması üzerine planlanmış çalışmalara karşı mücadele etmenin ülke ve çevre sevgisinin gereği olduğuna inanıyoruz.”

\"MADENCİLİK FAALİYETLERİNE DERHAL SON VERİLMELİ\"

Artvin’de OHAL kapsamındaki yasakların devam ettiğini belirtildiği açıklama şöyle tamamlandı:

“Bu durum insanların en temel haklarından biri olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunulmasını ve ifade edilmesini engellemektedir. Bizler ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan Artvinliler ve çevre dostları olarak Artvin’de halkın ve tüm canlıların yaşam hakkını elinden almaya çalışan uygulamaların son bulmasını ve Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerine derhal son verilmesini talep ediyoruz.”

100 YAŞINDAKİ ALİ DEDE DESTEK VERMİŞTİ

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde, 2 yıl önce madencilik karşıtı protestolar sırasında biber gazı ile müdahalede bulunulan ve vücuduna plastik mermi isabet eden 100 yaşındaki Hacı Ali Keklik, yaşına rağmen çevre mücadelesine destek vermişti. \'Cerattepe gazisi\' olarak tanınan Hacı Ali Keklik, Artvin Çevre Platformu tarafından başlatılan maden karşıtı kampanya için kapı kapı dolaşıp, imza toplamıştı.

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