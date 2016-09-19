Çevre
Cerattepe davası öncesi sosyal medyada kampanya: #YaArtvinYaArtvin
Dava, yarın Rize’de görülecek
Artvin Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri ile ilgili Rize'de yarın görülecek duruşma öncesi sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter’da #YaArtvinYaArtvin etiketiyle binlerce mesaj paylaşılıldı. Kullanıcılar, Son sözü halk söyler, Artvin halkı kararını verdi” dedi.
Twitter’da paylaşılan mesajlar şöyle:
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