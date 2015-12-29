Cerablus’a YPG önderliğinde ‘sandviç’ operasyonu

Suriye’de Kürt ve Arap güçlerden oluşan Demokratik Suriye Güçleri Teşrin Barajı’nı IŞİD’den alarak kontrol altına aldı. Demokratik Suriye Güçleri’nin bu operasyonuyla Türkiye’nin ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdiği Fırat’ın batısında yer alan Cerablus’a doğru ilerlemeye başladı. Radikal yazarı Fehim Taştekin, Türkiye’nin de Azez’e doğru harekete geçtiğini, böylece iki taraflı operasyon ile Cerablus’a doğru baskının arttığını söyledi. Taştekin, “YPG liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Fırat'ın batısına geçerek Tişrin Barajı'nı alırken, Türkiye de sınırına yakın bölgede de Azez'e doğru harekete geçti. Bu 'sandviç' operasyonu Cerablus'a yönelik baskıyı da artırdı” ifadelerini kullandı.

Fehim Taştekin’in Hürriye’te “Sandviç operasyonu” başlığıyla bugün (28 Aralık 2015) yayımlanan analizi şöyle:

Suriye’nin kuzeyinde Rojava’nın savunma gücü YPG’nin liderliğindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türkiye’nin kırmızı çizgi ilan ettiği Fırat Nehri’nin batısına geçerken bir hamle de batıdan doğuya doğru geldi. Hatay’a sınır olan Afrin kantonundaki YPG, Arap ortaklarıyla birlikte Azez’e doğru iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Kürt kaynaklara göre DSG, Nusra Cephesi ve Ahrar el Şam’la şiddetli çatışmalar sonrası Malikiye ve Şevarka’ya girdi. Ayrıca Afrin ile Azez arasında Basufane, Bene ve Cilber gibi yerleşim merkezlerinde de çatışmalar yaşandı. Nusra ve Ahrar el Şam ise Afrin’in merkezine havan topu atarak misilleme yaptı.

DSG’nin eline geçen Malikiye, Azez’in 7 kilometre güneyinde yer alıyor. Azez, Halep ile Kilis arasındaki bölgeyi elinde tutun grupların en önemli lojistik üssü sayılıyor. Azez’in doğusunda ise IŞİD’in hakimiyet alanı başlıyor. Türkiye sınırında Cerablus ve El Rai’den başlayan IŞİD bölgesi El Bab ve Menbic üzerinden Rakka’ya uzanıyor.

Türkiye’nin tampon ya da güvenli bölge ilan edilmesini istediği Azez-Halep hattındaki bu gelişmeye paralel olarak DSG, 23 Aralık’ta başlattığı operasyonun dördüncü gününde Tişrin Baraj Gölü’nü IŞİD’den temizledikten sonra Fırat’ın batı yakasında Tişrin beldesinin bazı kısımlarına girdi. Operasyona ABD de havadan bombardımanla destek veriyor.

Tişrin’in temizlenmesinin ardından hedefteki ilçe Menbic. DSG’nin Menbic’i ele geçirmesi halinde IŞİD’in hakimiyet alanı ikiye bölünmüş olacak. Bu durumda Türkiye ile iki sınır kapısı üzerinde yer alan Cerablus ve El Rai’nin düşmesi daha da kolaylaşacak. Ancak genel beklenti Türkiye’nin tepkisi nedeniyle Cerablus’un en sona bırakılacağı yönünde. DSG, Tişrin’e girmeden önce civardaki 7 köyü bir günde temizlemişti. IŞİD, Tişrin Baraj Gölü ve elektrik santralini istismar ederek kendi hakimiyeti altında olmayan bölgeleri su ve elektriği keserek cezalandırıyordu. Elektriği kesilen yerlerin başında 70 km kuzeyde yer alan Kobani geliyordu.