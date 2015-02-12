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Yaşam

'Cep'ten ürün tacizine hapis cezası

Telefon ve kimlik bilgileri ele geçirilerek ürün satışı için aranan vatandaşlar için emsal karar...

12 Şubat 2015 09:54

Cep telefonuyla ürün ve hizmet satmak amacıyla vatandaşları taciz boyutuna varacak şekilde rahatsız eden firmalara kötü haber geldi. Telefon ve kimlik bilgileri ele geçirilerek ürün satışı için aranan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hâkim Harun Dinç, kendisini arayanlardan şikayetçi oldu. Sağlık hizmeti pazarladıklarını öne sürerek hâkimi arayan iki firma yetkilisine ve çalışanlarına açılan dava sonucunda, hakimin kişisel verilerini hukuksuz olarak ele geçirdiği sabit olan iletişim firması sahibine 10 ay hapis cezası verildi.

 

‘Fazla konuşma’

 

Hürriyet'ten Aziz Özenç'in haberine göre, hâkim Harun Dinç, başvurusunda, 19 Eylül 2012 günü saat 11.17’de telefonunu arayan ve isminin Cemalettin olduğunu, Global İletişim’den aradığını söyleyen kişinin müşterisi olduğu bankanın adını vererek, “Bankanın müşterilerine yönelik sağlık hizmetleri pazarlaması yapıyoruz. Adresinize kargo gönderildi, kredi kartınızdan da 299 TL çekildi” dediğini bildirdi.  Böyle bir talebinin olmadığını söylemesi üzerine karşıdaki kişinin “Fazla konuşma, söylenenleri yap” diye sert bir şekilde konuştuğunu ifade eden Hakim Dinç, bunun üzerine mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Şikayet üzerine ifadesi alınan İnter Partner Assistance isimli şirketin Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Burcu İ., “Şirketimiz, kurumsal firmalara sağlık ve sosyal alanda asistans hizmeti veren uluslararası bir şirkettir. Şikayette adı geçen ve şikayetçiyi arayan Global İletişim isimli firma ile şirketimiz arasında geçmişten bugüne herhangi bir anlaşma veya bağlantı da mevcut olmamıştır” dedi.

 

1 yıl denetime tabi

 

Hakim Dinç’i arayan ve sağlık hizmeti pazarlamasına aracı olan Nar Yardım yetkilisi Çağlar Ö. ve Global İletişim isimli firmanın yetkilisi Güven K. da suçlamaları reddetti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Global İletişim Firması yetkilisi Güven K. ile Nar Yardım firması yetkilisi Çağlar Ö. Hakkında, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu Adalet Sarayı 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonunda Mahkeme Hakimi İbrahim Fikri Talman, Nar Yardım firmasının yetkilisi olan Çağlar Öztürk’ün bu suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Hakim Talman, hakim Harun Dinç’i arayan Global İletişim firmasının yetkilisi Güven K.’yi ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim İbrahim Fikri Talman, sanığın iyi hali nedeniyle 10 aya indirdiği bu cezayı da erteledi. Güven K.’nin, 1 yıl denetime tabi tutulmasına da karar verildi.

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