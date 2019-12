Cepten sesli aramada Türkler birinci

25 ülkede gerçekleştirilen Ericsson Consumer Lab araştırmasına göre, Türkiye’de her 100 kişiden 63’ü günde bir, 26’sı ise günde en az 10 mesaj atıyor. Türkiye sesli aramada ise dünya lideri. Her 100 kişinin 97’si günde bir kez cep telefonu ile konuşuyor



Telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığını, davranış biçimlerini, ihtiyaç ve eğilimlerini değerlendiren ve Türkiye de dahil dünya çapında 25 ülkede yürütülen Ericsson Consumer Lab araştırması, Türkiye’de her 100 kişiden 26’sının günde en az 10 mesaj attığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre cep telefonu kullanıcılarının günde ortalama 5 mesaj atarken, her 100 kişiden 63’ü günde en az bir kere mesajlaşıyor. Her 100 kişinin 97’si ise günde bir kere cep telefonu ile konuşuyor.



İstanbul, Ankara ve İzmir’de bin kişinin katılımıyla Ağustos-Eylül 2008 tarihleri arasında gerçekleşen araştırmanın sonuçlarını açıklayan Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Kulabaş, Türkiye’nin, teknolojiye yoğun ilgi duyan 8 ülkeden biri olduğunu ancak teknoloji kullanımının ise en az olan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.



En çok evde cep kullanılıyor



Kulabaş, “2006 yılında yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında dizüstü bilgisayara sahip olma oranı yüzde 8’den, yüzde 22’ye, yüksek hızlı internet bağlantısı ise yüzde 19’dan yüzde 47’ye çıkmış. Her 10 kişiden 2’si sadece cep telefonu kullanıyor. Türkiye dünyada en fazla cep telefonu ile konuşan ve mesaj gönderen ülkeler sıralamasında en önde. Cep telefonu ile en çok evde konuşuluyor. Günde ortalama 7 defa cep telefonu ile konuşuyoruz. Her 5 kişiden 1’i 3G’den haberdar” dedi.



Mobil internete ilgi yüksek



ERICSSON Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Kulabaş, “Araştırma mobil geniş bant internete ilginin yüzde 65 düzeyinde olduğunu gösterdi. Mobil internetin sadece cep telefonlarıyla değil, dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla kullanılabileceği bilgisinin yüksek olması bizi sevindirdi. Katılımcıların yüzde 79’u her yerden internete giriş şansı verdiği, yüzde 41’i sabit hatta gerek olmadığı için mobil bant interneti kullanacağını belirtti.”



Bilgisayara sahip olma oranı yüzde 8’den 22’ye yükseldi



Türkiye, araştırmaya dahil olan 25 ülke arasında, teknolojiye yoğun ilgi duyan 8 ülkeden biri. Türkiye, bu 8 ülkeden Hindistan, Güney Afrika, Mısır ve Brezilya ile birlikte, teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmak konusunda düşük seviyede yer alıyor.



Türkiye’de “Teknolojiden çekiniyorum” diyenlerin oranı yüzde 8. Her 100 kişiden 54’ü yanında anlayan biri olursa kendini güvende hissediyor ve temel alanlarda başarılı olabileceğine inanıyor.



2006 araştırmasıyla karşılaştırıldığında dizüstü bilgisayara sahip olma oranı yüzde 8’den, yüzde 22’ye, yüksek hızlı internet bağlantısı ise yüzde 19’dan, yüzde 47’e çıkmış durumda. Uydu anteni, yüzde 74, DVD oynatıcı yüzde 60, dijital kamera yüzde 30 sahip olma yüzdeleri ile yaklaşık olarak ikiye katlanmış durumda.



Telefon, radyo, televizyon yerine interneti kullanan ve ’süper uzman’ olarak nitelendirilen kesimin yüzde 71’i erkek. Yarısına yakını 15-24 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. Çoğu bekar ve eğitim seviyeleri yüksek.



Araştırmaya katılanların yüzde 77’sinin hem ev, hem de cep telefonu var. Yalnızca cep telefonu kullananların oranı yüzde 20. Cep telefonunuzu en çok nerede kullanıyorsunuz sorusunun cevabı yüzde 43 ile ev. Bu oranda 2006’ya göre yüzde 3’lük bir düşüş var. “Evde de cep telefonu kullanırım diyenlerin” yüzde 75’i sebep olarak cepten cebi aramayı gösteriyor. Diğer nedenler daha ucuz olması, alışkanlık, rehberin cep telefonunda kayıtlı olması ve mahremiyet.