-Cepten sağlığa en az para ayrılan ülke TBMM (A.A) - 19.12.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin, hane halkı harcamaları içinde cepten sağlığa en az para ayrılan ülke olduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, memuriyet görevlerinden emeklilik dışında nedenlerle ayrılmış olanların emekli ikramiyelerinin verilmesine ilişkin maddenin, Anayasanın iki kez iptal ettiği kararlarına aykırı olarak hazırlandığını ileri sürdü. CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, aynı maddeye ilişkin konuşmasında, ''Size yalvarıyorum, Anayasa Mahkemesi nasıl karar vermişse onu uygulayalım'' dedi. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, ''Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık, ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri halinde emekli ikramiyesi ödenmesine'' ilişkin düzenlemenin yer aldığı maddenin, haklarını arayan insanları cezalandırıcı nitelikte olduğunu, vatandaşın dava açma haklarının ellerinden alındığını savundu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ilaçlarda katkı payına ilişkin düzenlemenin özellikle az gelirli olanlara, emekli, dul ve yetimlere ek mali külfet getireceğini ileri sürdü. Kalaycı, ''İsrafı önleme amacıyla yapılan bir düzenleme, ancak amacına hizmet etmeyeceği kanısındayız'' dedi. BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, ilaçta katkı payına ilişkin düzenlemenin yoksulların cezalandırılacağı anlamına geldiğini, haksız bir uygulama olacağını savundu. CHP'li Aslanoğlu da, aynı düzenlemeye ilişkin, herkesin gelirine göre katkı payı alınması teklifini getirdi. Aslanoğlu, ''Eğer adaleti uygulamak istiyorsanız, asgari ücretliden alınan katkı payının 20 katını benden katkı payı alın. En azında onlara katkı payı ödetmeyin'' diye konuştu. Muhalefet milletvekillerinin sağlık politikasına ilişkin bazı eleştirilerini yanıtlayan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 28 yıllık hekim olduğunu, sağlık hizmetinin her alanında çalıştığını belirterek, ''Şunu söyleyebilirim, şu anda Türkiye'de sağlık hizmeti anlamında üst düzey bir hizmet veriliyor. Türkiye sağlık hizmeti açısından dünyanın en cömert ülkelerinden biridir ama müsrif değildir'' dedi. -''Para almak için yapmıyoruz''- Milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade etti. Tasarıda, ilaçta katkı payına ilişkin düzenlemenin ''yoksulu cezalandırmak'' anlamına gelmediğini belirten Akdağ, şunları söyledi: ''Sağlık Bakanlığının 2011 yılı bütçesi 17.5 milyar liraydı. Bunun 5 milyarı yeşil karttır. SGK'nın sağlık harcaması 45 milyar lira. Sadece ikisi 62.5 milyar lira. Bunun üzerine üniversitelerin, belediyelerin sağlık harcamalarını da eklemek lazım. Bunlar kamu sağlık harcaması. Bu kadar kamu sağlık harcaması yapan devlet, vatandaşından katkı olarak 2011'de 1 milyar 600 milyon lira aldı. Tasarıdaki düzenleme ile üç kalemden daha fazla ilaç için '1 lira alalım' demek, 1 milyar 600 milyon liraya cüzi bir şey ekleyecektir. Bunu vatandaştan para almak için yapmıyoruz. Uluslararası ilaç firmalarının ya da her kimse, ilacı fazla satmak isteyen kişilerin daha fazla ilaç satması için ortaya koyduğu çabaları engellemenin enstrümanlarından birisi de bu. Bununla birlikte aldığımız, alacağımız bir çok tedbir var. Hekimlerin eğitilmesi, farkındalıklarının artırılması, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak toplumun aydınlatılması, tıp fakültelerinin müfredatlarına akılcı ilaç kullanımına ilişkin daha fazla ders konulmasına varıncaya kadar... OECD ülkeleri arasında hane halkı cepten harcaması içinde sağlığa ayrılan pay, örneğin İsviçre'de yüzde 6 iken, OECD ortalamasında yüzde 3,2'dir. Bu oran Türkiye'de yüzde 1,5'tur. Türkiye, hane halkı harcamaları içinde cepten sağlığa en az para ayrılan ülkedir.'' Bakan Akdağ, ''Yeşil kart kalkıyor, vatandaş mağdur olacak'' yönündeki eleştirilerin de doğruyu yansıtmadığını söyledi. Akdağ, yalnızca yoksulluk belirlemesi ile ilgili usullerin değişeceğini, yeşil karttan yararlanması gereken kişilerin, prim ödemeyeceğini, aynı şekilde sağlık hizmeti almaya devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada komisyonda tasarı kabul edildi.