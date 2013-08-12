Cepten müzik dinledi, 15 bin euro fatura geldi

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Gökhan Yıldızhan (48), Türkiye tatili sırasında cep telefonuyla internetten müzik dinlemesi sonucunda gelen yüklü telefon faturasının şokunu yaşıyor. Ailesiyle gittiği Antalya'da cebiyle internete bağlanıp müzik dinleyen Yıldızhan'a tam tamına 15 bin 158 Euro'luk telefon faturası geldi. Faturada internetten 979,1 Megabyte'lık veri indirimine karşılık istenilen bu meblağa itiraz eden Yıldızhan, hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Beş günlük tatil boyunca ara sıra internete bağlanıp Youtube üzerinden müzik dinlediğini belirten Gökhan Yıldızhan, şunları söyledi: “Onun dışında telefonu kullanmadım. Almanya'ya döndük. Ertesi gün hattım kapandı. Firmayı aradık. Yüksek meblağ nedeniyle kapatıldığını söylediler. Biz en fazla 300-500 Euro'dur diye düşündük. Faturada 15 bin 158 Euro'yu görünce gözlerime inanamadım. Sözleşmede yurt dışında cepten internet kullanımıyla ilgili tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar da pahalı olabileceği aklıma gelmezdi. Konuyu avukatımıza ilettik. Biraz müzik dinlemeye bu kadar para istenmesini kabul etmiyorum.”

'Bir daha internete girmem'

Durumun herkesin başına gelebileceğini belirten Yıldızhan , “Almanya dışında cepten internete girme konusunda herkes dikkatli olsun. Ben bir daha Türkiye'deyken asla interneti kullanmam” dedi. Öte yandan Yıldızhan'ın hattını sağlayan cep telefonu firması, faturanın tekrar gözden geçirileceğini ifade etti.

Uyguluma güncellemeleri sebep olmuş olabilir

Konuyla ilgili bilgi veren Köln Tüketici Koruma Derneği'nden bir yetkili durumun tam olarak kapatılmayan App'lerdeki otomatik güncelleme nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. Hesaplamalar sırasında kullanımda aşırılıklar fark edilirse firmaların müşteriyi uyardığını belirtilirken, bu olayda firmanın ikazında bir gecikme ihtimaline de dikkat çekildi.

Data Roaming'e dikkat!

Geçtiğimiz yaz AB içinde getirilen yeni bir roaming uygulamasına göre, yüklü telefon faturalarının önüne geçmek için yurt dışındaki 59,50 Euro'yu geçen kullanımlarda internet bağlantısı otomatik olarak kesiliyor. Ancak bu kural sadece AB ülkeleri için geçerli.

Almanya'daki cep telefonu şirketlerinde bazıları AB dışına çıkıldığında internet girişini otomatik olarak kesip, belirli ücretler karşılığı bağlantı paketine imkan sağlıyor. Ancak bazı firmalar ise bağlantıyı kesmeyerek sadece bir SMS ile bulunan ülkedeki ücreti bildiriyor.

Uzmanlar büyük rakamlı faturalardan kaçınmak için, akıllı cep telefonlarındaki yurt dışı internet bağlantı (Data Roaming) fonksiyonunun kapalı olmasını öneriyor.