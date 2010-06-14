Cepteki telefon spermlerin yapısını bozuyor

T24- Cep telefonlarının beyin üzerindeki etkileri tartışılırken bu kez Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde 40 denek üzerinde yapılan araştırma, pantolon cebinde taşınan cep telefonunun, spermdeki DNA yapı bütünlüğünü bozduğunu gösterdi.





Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Selçuk Duman, Doç. Dr. Murad Aktan ve yüksek lisans öğrencisi Duygu Çoruh, kısırlığa etki eden faktörler içinde yer aldığı düşünülen cep telefonları konusunda, ‘cep telefonu ve sperme etkisini’ araştırdı. Ekip, radyofrekans ışınım özelikli cihazlar olan, 900- 1800 MHz ışınım yayan ikinci nesil cep telefonları kaynaklı radyofrekans ışınımının muhtemel etkileri üzerinde yaptığı çalışmayı tamamladı.







Prof. Dr. Duman, “Çalışmamızda 40 insan semen örneğinde, laboratuvar şartlarında, 900 ve 1800 MHz cep telefonu radyofrekans ışınımına cep telefonunun pantolon cebinde taşınmasını temsilen, 2.5 santimetre ve 10 santimetre mesafelerden 15 dakikalık süreyle (açık konumda) maruz bırakılmıştır. Semen örneğinde sperm DNA yapı bütünlüğü ile hareketliliği değerlendirilmiştir. Yaptığımız çalışma sonucunda radyofrekans ışınımın, spermlerin hareketliliğine olumsuz etkisi bulunmadığı gözlenirken, mesafenin yakınlaşmasıyla, spermdeki DNA yapı bütünlüğünün bozulmaya başladığı, floresan mikroskop düzeyinde gözlenmiştir” dedi.



Testislere yakın konumda kullanılan cep telefonlarının sperm kalitesinde ciddi bir düşüşe neden olduğunu dile getiren Duman, “Sperm sayıları iyi noktalarda olan kişilerde, cep telefonunun bu zararı önem taşımayabilir. Ancak spermle ilgili sorunu olanlarda sıkıntıya neden olur. Zaten kişinin sperminin özelliklerinde bir olumsuzluk varsa, cep telefonu sperm sayısı ve hareketliliğini yavaş yavaş dibe vurdurur” diye konuştu.