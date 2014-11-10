'Cep'te yeni dönem başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, cep telefonu kampanya ve tarife çeşitliliğinin arttığını belirterek, tüketicilere yönelik kafa karışıklığını giderecek uygulamanın bu ay hayata geçirileceğini duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Elvan, "buna yönelik yeni düzenlemeler yapılmasına rağmen vatandaşların bunlardan ve kendilerine tanınan haklardan yeterince haberdar olmadığını" vurgularken, "cep telefonu kullanan vatandaşların abone olurken, kampanya seçerken, tarife tercihi yaparken ve hizmetlerden yararlanırken bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini" de belirtti.

Tüketicilerin mağdur olmaması için bilgilendirme seferberliği başlatılacağını ifade eden Elvan, bu amaçla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından “Tüketici Bilgilendirme Rehberi” hazırlandığını bildirdi. Bakan Elvan, cep telefonu kullanan vatandaşların merak ettikleri bütün soruların cevaplarının yer aldığı bu rehberlerin pano haline getirilerek GSM bayilerine asılacağını, broşür şeklinde bastırılıp dağıtılacağını veya internet sitelerinde duyurulacağını kaydetti.

Uygulama bu ay başlayacak

Bakan Elvan, Tüketici Bilgilendirme Rehberi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Abonelerce sorun yaşandığı tespit edilen ve tüketiciler tarafından bilinmesinde fayda görülen hususlara ilişkin soru ve cevapların yer aldığı bilgilendirme rehberi, hem BTK’nın hem de cep telefonu iletişim hizmeti veren üç GSM işletmecisinin internet sitesinde yayımlanacak. Aynı zamanda, daha geniş tüketici kitlesine ulaşabilmek amacıyla kolay okunabilir panolar haline getirilerek işletmeci bayilerinde uygun yerlere asılacak veya broşür halinde basılıp isteyen vatandaşlara dağıtılacak. Söz konusu uygulama ile ilgili hazırlıklar bu ay içinde tamamlanarak uygulamaya geçilecek.”

Rehberde neler olacak?

Tüketici Bilgilendirme Rehberinde, bilgilendirme yapılacak başlıklardan bazıları şöyle:

- Mobil haberleşme hizmetlerinde abonelik tesis ederken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

- Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

- Tarife ücreti değişikliği durumunda yapılması gerekenler?

- Taahhütlü tarife nedir ve neden tercih edilmeli ya da edilmemelidir?

- Taahhütlü tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim?

- Faturam tarifemde belirtilen tutardan fazla geldi. Ne yapmalıyım?

- Mobil telefon cihazı alırken nelere dikkat edilmelidir?

- Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmam gerekir?