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Bilim / Teknoloji

Cepte Türkçe harf zorunluluğu geliyor

1 Temmuz 2009'dan itibaren Türkçe harfleri desteklemeyen cep telefonlarının ithaline izin verilmeyecek.

20 Mayıs 2009 03:00

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneğinden (MOBİSAD) yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Türkçe harfleri desteklemeyen cep telefonlarının ithaline izin verilmeyeceği bildirildi.

Yazılı açıklamada, "Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmelik" in Resmi Gazete'de 16 Mayıs 2009 tarihinde yayımlandığı, yürürlük tarihinin ise 1 Temmuz 2009 olduğu hatırlatıldı.

"Bu düzenleme, tüketici nezdinde gerek kullanımdan gerekse ücretlendirmeden kaynaklanan önemli bir sorunu ve mağduriyeti tamamen bertaraf etmektedir" denilen açıklamada, bazı üretici ve ithalatçıların sorunun çözümüne yönelik adımlar attığı da kaydedildi.

Açıklamada, yönetmeliğin, 1 Temmuz 2009 gününe kadar ithalatı gerçekleştirilmiş cihazların piyasaya arzını ve satışını etkilemediği ancak bu tarihten itibaren Türkçe harfleri desteklemeyen cep telefonlarının ithaline izin verilmeyeceğine dikkat çekildi.

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