"Cep"te sürpriz internet faturası olmayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), internet paketi bulunmayan mobil abonelere işletmeciler tarafından internet paketi tanımlanarak fatura çıkartılmasını önleyecek karar aldı.

Radikal’de yer alan habere göre, BTK, Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüketici lehine bir karara imza attı.

Buna göre, mobil telekomünikasyon hizmetlerinde mobil işletmeciler, internet paketi bulunmayan aboneleri, internete girmek istediklerinde kısa mesaj gibi yöntemlerle bilgilendirecek. İnternet paketi biten aboneler hariç olmak üzere işletmeci tarafından ücretsiz internet paketi tanımlanan aboneler de internete girmek istediklerinde bağlanmak üzere oldukları, internete açma-kapama yöntemleri ve bağlantının sağlanması halinde yansıtılacak ücret ile bağlantının verilecek onay doğrultusunda olacağı konusunda abonelere SMS ile bilgi verilecek.

Bilgilendirmeyi müteakip abonenin onay vermesi durumunda ücretlendirme başlayacak. Alınan onay, hat internete kapatılmadığı sürece geçerli olacak.

Kurul kararına göre internet hizmetleri, online işlemler, müşteri hizmetleri, bayiler aracılığı ve SMS ile açılıp kapatılabilecek.