'Cep'te sınırsıza son

Cep telefonu (GSM) operatörleri, numara taşıma uygulamasından sonra cepte limitsiz tarifelerle abone çekmeye çalışıyor. Avea'nın başlattığı her yöne limitsiz 55 liralık tarifenin ardından Vodafone 'kendi içinde sınırsız' paketini 25 liradan abonelerine satmaya başladı.



Sektörün lideri konumundaki Turkcell de yarışın gerisinde kalmamak için kendi içinde sınırsız fakat diğer operatörler için 600 dakika ile sınırlı 65 liralık kampanyayı duyurdu. Yurtdışı aramaların ve kısa mesajın dahil edilmediği paketlerde internet de yer almıyor. Şirketler arasındaki kıyasıya rekabet Üst Kurul'un da gözünden kaçmadı. Sınırsız kampanyayı kullanan aboneler, diğer operatörleri aramada aksaklık yaşamaya başladı.



Gelen şikâyetleri değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, konuyu incelemeye aldı. Sınırsız tarifenin hizmet kalitesini düşürdüğünü tespit eden kurum, bir yazı ile operatörleri uyardı. Özellikle, Avea'nın 55 TL'ye 'her yöne sınırsız' tarifesinden geri adım atmasını istedi. Tüketiciler ise indirim kampanyalarına dönük üst kurul müdahalesine tepkili: "Vergiler indirilmediği gibi şirketlerin ucuza konuşturma çabası da engelleniyor.



Tarifeyi yasaklamak yerine aksaklıklar giderilebilirdi." Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, GSM piyasasında son dönemde uygulanan tarifelerin 'öldürücü rekabete' yol açtığını düşünüyor. Acarer, operatörleri tarifeler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarırken, bu tarife yapısının şirketleri mali açıdan zora sokacağına dikkat çekiyor. "Bir süre sonra piyasada tek şirketli bir yapı oluşursa, geçmiş olsun. Sektör oyuncularını uyarmamızın amacı, piyasanın sağlıklı işlemesi. Aksi halde, öldürücü rekabet, operatörlerimize zarar verir." diyen Acarer'e göre bu tür kampanyalar şirketleri zor durumda bırakabilir.



Tartışmaların odağında kalan Avea ise operatör aramada yaşanan sıkıntıları kabul ediyor. Aksaklığın kötü niyetli kullanımdan kaynaklandığını belirten Avea yetkilileri, tarifeye beklediklerinin çok üzerinde bir talep geldiğini söylüyor. Bazı ofis santrallerinde kötü niyetli kullanım tespit ettiklerini ve Telekom Üst Kurulu'na başvurduklarına dikkat çeken yetkililer, kapasite genişletmek için diğer operatörlerle görüşmeleri sürdürdüklerini açıklıyor. Öte yandan Turkcell'in CEO'su Süreyya Ciliv de 2008 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda Avea'nın sınırsız kampanyasını eleştirmiş ve "Biz 'nasıl kâr edecek?' onu çözemedik. Biz de benzer tarifelerle cevabını verdik." açıklamasını yapmıştı.



Türkiye'de iletişim üzerindeki vergi yükü yüzde 50'ye yaklaşıyor. Bu oranla OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alan Türkiye, son olarak internetteki ÖTV'yi yüzde 5'e çekmişti.

