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Yaşam

'Cep'te porno tuzağı

Cep telefonunuz fatularının yüksek gelmesinden şikayetçiyseniz ve neden olduğunu merak ediyorsanız bu haberi bir okuyun.

17 Ocak 2010 02:00

T24 - Ay sonu cep telefonu faturanız beklediğinizden çok yüksek mi geldi? Sebebini araştırıyor ama bir türlü bulamıyor musunuz? O halde bu uyarıya kulak vermenizde fayda var; zira internete mobil telefonları aracılığıyla bağlanan kullanıcıları bekleyen virüslerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunların başında da kendilerini başarıyla gizleyen erotik sitelere ait link’ler bulunuyor. İnternete bağlanan kullanıcılar, güvenilir olmayan web sitelerini dolaştığında telefonlarına virüs bulaştırabiliyor. Virüsün cep telefonlarına bulaşmasıyla birlikte ise virüs kendini gizleyerek erotik sitelerle bağlantı kuruyor ve kullanıcıların istemeden kotalarını aşmalarına neden oluyor. Özellikle internet üzerinde bulunan oyun ve müzik sitelerinde sıkça görülen bu tür virüslerden korunmanın tek yolu ise güvenilmeyen hiçbir siteye cep telefonuyla giriş yapılmaması.

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