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Bilim / Teknoloji

Cepte numara taşımaya geri sayım

Teknik altyapısı tamamlanan operatörler arası numara taşınabilirliğinin yasal ayağını oluşturan kanun tasarısı Meclis'te komisyondan geçti

09 Haziran 2008 03:00

Uzun süredir gündemde olan cep telefonu kullanıcılarının numaralarını değiştirmeden operatör değişimine imkan veren yasa yakında yürürlüğe giriyor. Numara taşınabilirliğinin teknik altyapısının hazırlanmasının ardından Meclis gündemine gelen yasayla, örneğin 532’li bir Turkcell abonesi, numarasını değiştirmek zorunda olmadan başka bir operatörden servis alabilecek.

Buna göre tüm cep telefonu sistemindeki abonenelerin kimlik bilgileri yenilenecek ve en sonunda numara taşınması resmen, kanun yoluyla 'start' alacak. Komisyondan geçen maddeler arasında 'numara taşınabilirliği' konusunda şu bilgiler yer aldı:

Cep telefonu aboneleri, kullandıkları telefon numarasını değiştirmeden farklı bir işletmeden hizmet alabilecek. İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları sistemler ile mevcut sistemlerinde yapacakları değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılayacak.

Buna göre, kimlik bilgilerini yenilemeyen abonelerin hatları direkt olarak kesilecek. Başkalarının telefonunu kullanan son kullanıcılar, bir defaya mahsus olmak üzere, hiçbir ücret ödemeden cep telefonunu kendi üzerine alacak.


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