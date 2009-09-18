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Yaşam

Cep'te kontör devri sona eriyor

1 Nisan 2010 tarihinden itibaren ön ödemeli görüşme süresi satışları kontör yerine para birimi üzerinden yapılacak.

18 Eylül 2009 03:00

GSM operatörleri, 1 Nisan 2010'dan itibaren ön ödemeli görüşme süresi satışlarını kontör yerine para birimi üzerinden yapacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türkiye'de GSM abonelerinin yüzde 80'ini oluşturan kontörlü kart kullanıcılarına yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı.

Pek çok Avrupa ülkesinde yürürlükte olan uygulamayla operatörlere, ön ödemeli hat abonelerine “kontör” yerine “para” birimi üzerinden satış yapmaları zorunluluğu getiriliyor.

Görüşme süresi satışlarında “göreceli bir tanım olan 'kontör' yerine ortak birim paranın kullanılmasına” karar veren kurul, uygulamayla tüketicinin fiyat algısını artırmayı hedefliyor.

Kullanım detayı bildirilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun aldığı bu karar, GSM operatörlerine bildirildi.

İşletmecilere, kararın uygulamaya geçirilmesi için 1 Ekim 2009'dan itibaren 6 aylık geçiş süreci tanınan karara göre, talep eden abonelere kullanım detayı da gönderilecek. Böylece bir çok tüketicinin şikayet ettiği bir konu da çözüme kavuşturulmuş olacak.

Operatörler, en geç 1 Nisan 2010'a kadar tarife, alt yapı ve iş stratejilerini hazır hale getirecek ve ön ödemeli görüşme süresi satışlarında “para” birimine geçecek.

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