'Cep'te 'kara liste' dönemi başlıyor

Damping soruşturması ile ek vergi getirilmesi beklenen cep telefonlarında “kara liste” sürprizi çıktı. Bir operatörden telefon alıp parasını ödemeyenler diğer operatörden telefon alamayacaklar.

Telefon parasını ödemeyenlerin listesi tutulacak ve operatörler bu listeyi kendi aralarında paylaşacaklar. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba tasarıya eklenen “Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması” düzenlemesi daha önce yönetmelikle düzenlenmişti. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin yönetmelikle değil yasayla yapılması gerektiğini belirterek hükmü iptal etmişti.

Birbirlerini görecek

Önergeyle torba tasarıya eklenen maddeye yeni bir unsur da girdi. Maddenin 11. fıkrasına, “İşletmeciler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini diğer işletmecilerle palşabilir veya işleyebilir” düzenlemesi eklendi. Bu düzenleme ile fatura bilgilerinin operatörler arasında paylaşmasının önü açıldı. Örneğin bir kişi bir operatörden 2-3 bin liraya bir telefon aldı, ödemesini yapmadı. Bir başka operatöre gitti yine 2 bin liralık telefon aldı yine ödemedi. Bu madde ile kimin hangi operatörden telefon almışsa diğer operatör bunu görebilecek. Yetkililer, “Ödenmediği halde her bir operatörden cihaz alındığı için operatörler ciddi şekilde dolandırılıyor. Böylece operatörler kendi aralarında ‘bu abone bana ödemedi’ bilgisini görebilecekler. Tıpkı bankalar arasında olduğu gibi. Fatura ödemediğinizde de görebilecek. Cep telefonu kara listesi olacak” dediler.