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Bilim / Teknoloji

Cep'te kara liste dönemi

Cep telefonlarında 9 Kasım’da başlayacak numara taşıma uygulaması, kötü niyetlilere karşı kara liste oluşturulmasını da gündeme getirdi.

22 Eylül 2008 03:00

Cep telefonlarında 9 Kasım’da başlayacak numara taşıma uygulaması, kötü niyetlilere karşı kara liste oluşturulmasını da gündeme getirdi. Şirketler konuyu Telekomünikasyon Kurumu’yla görüşüyor.

Kasım ayında başlayacak olan “Numara Taşınabilirliği” uygulaması GSM’de kara liste dönemini de gündeme getirdi. Konuyla ilgili bilgi veren ve numara taşınabilirliğinin aboneler için önemli bir hizmet olduğunu belirten GSM şirketi yetkilileri, bu hizmetin kötü niyetli kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor.

Bunun için kara liste uygulamasını gündeme getiren operatörler Telekomünikasyon Kurumu (TK) ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda Merkez Bankası’nın kredi kartı borçlularına uyguladığı kara liste GSM’ye de taşınmak isteniyor. Operatörler TK’yı bu konuda ikna ederse borcunu ödememekte ısrarlı davranan abone GSM’in kara listesine girecek.

Borcu olan operatör değiştiremeyecek

Numara taşınabilirliği uygulaması borçlu abonelerin de operatörlerini değiştirebilmelerine olanak tanıyor. Herhangi bir operatöre borcu olan abone, borcu eski operatöründe sabit kalmak üzere bir başka operatöre geçebilecek. Ancak, bu süre zarfında eski operatörü abone ile ilgili yasal işlemlerini yürütmeye devam edecek. Abone yeni operatörüne de borçlanır ve ödeme eğilimi göstermezse tıpkı Merkez Bankası’nın kredi kartı borçlularında olduğu gibi GSM’in kara listesine girecek.

Ücretler operatöre emanet

Öte yandan TK, numara taşımaya ilişkin usul ve esaslar belirlerken, sürece ilişkin tüm ayrıntıları netleştirdi. Ancak, numara taşıma ücretleri konusunda son sözü operatörlere bırakan kurum, ücret alınıp alınmaması konusunda operatörlerin kendi aralarında anlaşma sağlamalarını istedi. Daha önce 11 YTL olması planlanan numara taşıma ücretleri konusunda kurum GSM operatörleri ile masaya oturmuş ancak ücretin aboneden tahsili konusunda ihtilaflar yaşanmıştı.

Güvenlik risklerinde toplam kalite çözümü

TK tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan bir genelge ile işletmecilere TS ISO/IEC 27001 belgesi alma zorunluluğu getirildi. Kurum söz konusu düzenlemenin elektronik haberleşme sistemlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracağını savunurken, işletmeciler uygulamanın maliyetleri nedeniyle yönetmeliğe sıcak bakmıyor. Yönetmelik kapsamında işletmecilerden TS ISO/IEC 27001 standartları çerçevesinde fiziksel alan güvenliği, personel güvenilirliği, veri güvenliği ile donanım-yazılım güvenliği konularında çalışmalar yürütmeleri isteniyor.

Dinleme riski

Yönetmelik taslağında sektörün taşıdığı risklere de yer verildi. Son dönemde sıklıkla konuşulan dinleme konuları da tehditler başlığı altında “yetkisiz ve yetki aşımı ile güvenlik hassasiyetli alana girilmesi” cümlesiyle yer aldı.

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