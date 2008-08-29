Cepte genişbant yaygınlaşıyor

Küresel mobil geniş bant abone sayısı 50 milyonu geçti. Dünya çapında High Speed Packet Access (HSPA) olarak adlandırılan ve 3G'nin sonrası olan mobil geniş bantın abone sayısı bir yıl içinde yaklaşık 10 milyon kişiden 50 milyon kişiye ulaştı.



İletişim uzmanları yıl sonuna kadar mobil geniş bant abone sayısının her ay ortalama 4 milyon artacağını tahmin ediyor. Ticari olarak mobil geniş bant hizmeti sunan operatör sayısı 191'e ulaşırken, 116 üretici firmanın ürünü olan ve bu sistemle çalışabilen mobil cihaz sayısı da 750'yi geçti.



Mobil geniş bant tüketicilere; yüksek hızlı olarak interaktif oyun oynama, müzik dinleme, video ve televizyon izleme, resim ve video paylaşma gibi imkanlar tanıyor.



Türkiye'de üçüncü nesil ile devreye girecek olan HSPA'de veri hızı yaklaşık olarak 1,5 ile 7,2 Mbps arasında değişiyor. Sonbahar aylarında yapılması planlanan üçüncü nesil (3G) ihalesine Turkcell, AVEA ve Vodafone ayrı ayrı katılacaklarını açıkladı.

